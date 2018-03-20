سوريا: مقتل 16 طفلا في غارة على مدرسة كانوا يحتمون فيها بالغوطة الشرقية

قتل 16 طفلا وأربع نساء ليل الاثنين الثلاثاء في غارة جوية يرجح أنها روسية، استهدفت مدرسة كانوا يحتمون بقبوها في مدينة عربين بالغوطة الشرقية. وتستمر قوات النظام السوري الثلاثاء، مدعومة بالطيران الروسي، بعمليتها العسكرية في المنطقة المتاخمة للعاصمة دمشق. وفي شمال البلاد قامت الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في مدينة عفرين شمال سوريا للسيطرة على الفوضى في المدينة.

أدت الغارات الجوية والقصف الصاروخي لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق ليل الاثنين الثلاثاء لمقتل 20 مدنيا بينهم 16 طفلا، وتستمر العمليات العسكرية في المنطقة الثلاثاء، في وقت يستعد الاكراد في شمال سوريا للتصدي لهجوم تركي محتمل بعد سقوط عفرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء عن تنفيذ طائرات حربية بعد منتصف الليل أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مدينة دوما، تزامنا مع استهداف قوات النظام لبلدة عين ترما بقصف صاروخي مكثف.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في دوما إن القصف لم يتوقف على المدينة طيلة ساعات الليل ولا يزال مستمرا. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تواجه صعوبة في التنقل جراء القصف الكثيف.

وتسبب القصف باندلاع حرائق لم يتمكن الدفاع المدني من إخمادها، خشية من استهداف آلياته من قبل الطيران.

وبحسب المرصد، تدور حاليا اشتباكات بين مقاتلي فصيل جيش الإسلام وقوات النظام في محيط دوما من جهة مسرابا، تترافق مع قصف متبادل.

ويتزامن القصف مع ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة عربين إلى عشرين مدنيا، هم 16 طفلا وأربع نساء، جراء غارة روسية على الأرجح، استهدفت وفق المرصد قبو مدرسة كانوا يحتمون فيها.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد قد أفادت بمقتل 16 مدنيا.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير هجوما على الغوطة الشرقية، تمكنت بموجبه من السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من مساحة المنطقة التي شكلت منذ العام 2012 المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وقتل منذ بدء التصعيد أكثر من 1450 مدنيا بينهم نحو 300 طفل وفق المرصد.

وشدد الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري في بيان ليل الاثنين على ضرورة "إيصال المساعدة العاجلة للمعالجة الفورية للوضع الكارثي لعشرات الآلاف من سكان الغوطة الشرقية وعفرين" التي سيطرت قوات تركية مع فصائل سورية موالية لها عليها الأحد.

وجاء تصعيد القصف منذ الاثنين على دوما إثر شن جيش الإسلام هجمات على مواقع قوات النظام على أطراف المدينة، انضم إليها فيلق الرحمن.

ومع تقدمها في المنطقة، تمكنت القوات الحكومية من تقطيع أوصالها إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالا تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام، وحرستا غربا حيث حركة أحرار الشام، وبلدات جنوبية يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن ولهيئة تحرير الشام وجود محدود فيها.

وعلى جبهة أخرى في جنوب دمشق، أفاد المرصد عن مقتل 36 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات عنيفة ليل الاثنين في حي القدم، إثر هجوم مفاجئ شنه تنظيم "الدولة الإسلامية"، تمكن بموجبه من السيطرة على الحي.

ويحتفظ التنظيم بسيطرته على بضعة أحياء في جنوب دمشق، وكان له تواجد محدود في هذا الحي قبل أن تتمكن قوات النظام من السيطرة عليه منتصف الأسبوع الماضي إثر إجلاء مئات المقاتلين من هيئة "تحرير الشام" وفصيل "أجناد الشام" منه إلى شمال البلاد.

الشرطة العسكرية التركية تنتشر في عفرين

في شمال سوريا، وبعد يومين من سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، انتشر عناصر من الشرطة العسكرية التركية في المدينة، على خلفية قيام مقاتلين بعمليات نهب المحال والمنازل، وفق ما أفاد المرصد الذي أشار إلى "فوضى عارمة" في المدينة.

على خط مواز، تحاول أعداد خجولة من المدنيين العودة إلى منازلهم ومحالهم وأرزاقهم في عفرين التي تبدو شبه خالية من سكانها، بعد أن فر منها أكثر من 250 ألف مدني، بحسب المرصد.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية موالية حملة عسكرية قالت إنها تستهدف "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وبات العلم التركي يرفرف في نقاط عدة داخل المدينة وفوق مباني الإدارة الذاتية، وكتب المقاتلون الموالون لأنقرة أسماء فصائلهم على جدران الشوارع.

ويحاول المقاتلون الأكراد بعد انسحابهم من المدينة أمام قوة النيران التركية التحصن في المواقع المجاورة وتفعيل "الخلايا النائمة" وفق المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية عن استهداف إحدى هذه الخلايا "آلية عسكرية تركية الأحد وسيارة تابعة للأتراك الاثنين بصاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين من الفصائل الموالية لأنقرة".

ويتفوق المقاتلون الأكراد رغم "إمكانياتهم الضعيفة" بحسب المرصد على القوات التركية والمقاتلين السوريين بمعرفتهم الواسعة بطبيعة المنطقة الجغرافية في عفرين.

ونددت دمشق الاثنين بما وصفته بـ"الاحتلال" التركي لعفرين مطالبة "القوات الغازية" بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية.

ويزيد التقدم التركي في عفرين من تعقيدات الحرب المتشعبة الأطراف في سوريا، مع سعي القوى الدولية المؤثرة إلى تكريس نفوذها في الميدان.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين مجددا بتوسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد وصولا إلى الحدود العراقية.

وقال "سنستمر في هذه العملية (غصن الزيتون) الآن إلى حين القضاء بشكل كامل على هذا الممر الذي يشمل منبج وعين العرب (كوباني) وتل أبيض ورأس العين والقامشلي".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/03/2018