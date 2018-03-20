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الشرق الأوسط

محكمة القضاء الإداري المصرية تأمر بوقف ترخيصي أوبر وكريم

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/03/2018

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء حكما واجب النفاذ فورا يلزم السلطات بوقف ترخيصي شركتي أوبر وكريم لسيارات الأجرة الخاصة في البلاد. وكان سائقو سيارات أجرة (تاكسي) قد أقاموا دعوى لوقف ترخيص الشركتين بحجة استخدامهما سيارات شخصية للعمل دون الحصول على ترخيص سيارة أجرة.

حكمت محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء ترخيصي شركتي أوبر وكريم لسيارات الأجرة الخاصة، وهو حكم يلزم السلطات في البلاد بالتنفيذ الفوري.

وقبلت المحكمة دعوى أقامها سائقو تاكسي يطلبون فيها وقف تصريح شركتي أوبر وكريم لاستخدامهما سيارات ملاكي (شخصية) في العمل كتاكسي من دون الحصول على الترخيص اللازم كسيارات أجرة، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة اللازمة لاستصدار مثل هذا الترخيص، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وهذا الحكم واجب النفاذ فورا حتى لو كان بوسع شركتي أوبر وكريم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ولم يتسن الحصول على رد فعل فوري على هذا الحكم من ممثلي أوبر وكريم في مصر.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام أوبر وكريم بسبب شكواهم من أن سائقي التاكسي يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في مصر.

تنشط كريم، وهي شركة ناشئة، مقرها الإمارات العربية، في الشرق الأوسط وآسيا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/03/2018

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