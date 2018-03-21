والد بريطانية قتلت في عفرين يناشد حكومة بلاده استعادة جثمان ابنته من سوريا

ناشد والد شابة بريطانية قضت في مدينة عفرين السورية أثناء مشاركتها في القتال في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية، الحكومة البريطانية المساعدة لإعادة جثمان ابنته إلى بلادها. واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن المسألة سياسية، ولم ترد على الوالد المفجوع حتى اللحظة.

ناشد والد الشابة البريطانية آنا كامبل البالغة 27 عاما، والتي قضت في مدينة عفرين السورية أثناء مشاركتها في القتال في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية، حكومة بلاده الثلاثاء لمساعدته على إعادة جثمان ابنته إلى بريطانيا بعد مشاركتها في القتال في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية.

وأكدت وحدات حماية المرأة الكردية الاثنين مصرع المقاتلة البريطانية في 15 آذار/مارس في قصف تركي على جبهات مدينة عفرين في شمال سوريا.

ويعتقد أنها أول بريطانية تقتل أثناء مشاركتها في القتال في صفوف القوات الكردية في سوريا.

وقال والدها ديريك كامبل إن وزارة الخارجية البريطانية أظهرت حتى الآن "افتقادا كاملا لروح المبادرة" لمساعدته في محاولة استعادة جثة ابنته من البلد الغارق في الحرب.

وأضاف كامبل لوكالة الأنباء الفرنسية "قالوا (وزارة الخارجية) إن هذه مسألة سياسية، فقلت لهم، أليس هذا عملكم؟".

وتابع "قلت لهم لديكم قنصلية بريطانية وسفارة في أنقرة، يمكن أن تطلبوا من سفيركم ... أن يطلب وقفا لإطلاق النار حتى يكون بوسعنا استعادة جثمان آنا".

وأوضح كامبل أن الوزارة تعهدت له بالرد عليه، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة. وعبر الأب المكلوم عن خيبة أمله من استعادة جثمان ابنته "في أي وقت قريب".

ولم ترد الوزارة على طلبات وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق على هذه القضية.

وبعد حملة عسكرية استمرت شهرين، سيطرت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها الأحد على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، إثر انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

وبحسب المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة الكردية نسرين عبد الله فإن كامبل المتحدرة من مدينة لويس في جنوب بريطانيا انضمت إلى القوات الكردية في أيار/مايو 2017.

وشاركت المقاتلة البريطانية في "تدريبات مكثفة" من دون أن تنضم إلى جبهات القتال وفق عبد الله التي أوضحت أنه "بعد الهجوم على منطقة عفرين أصرت على أن يتم إرسالها إلى هناك".

وأضافت عبد الله "ناقشنا كثيرا عدم ذهابها لكنها وضعتنا أمام الأمر الواقع: أترك الثورة أو أقاتل في عفرين".

ونشرت وحدات حماية المرأة شريط فيديو سابقا لكامبل قالت فيه "انضممت (للوحدات) لأني أردت دعم الثورة والمشاركة في ثورة النساء والتحقت بالقتال المسلح ضد القوى الفاشية وأعداء الثورة".

وأضافت "أنا سعيدة جدا الآن بذهابي إلى عفرين".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 21/03/2018