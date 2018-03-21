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الشرق الأوسط

هيومن رايتس ووتش: عهد التميمي قد تقضي ثمانية أشهر في السجن

© أ ف ب | الصبية الفلسطينية عهد التميمي في صورة لها تعود إلى الثالث عشر من شباط/فبراير 2018 وهي أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر في الضفة الغربية المحتلة

فيديو ليلى عودة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/03/2018

قالت هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن الشابة الفلسطينية عهد التميمي التي أوقفت بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تصفع جنديين إسرائيليين، توصلت إلى اتفاق مع النيابة تقضي بموجبه ثمانية أشهر في السجن مقابل الإقرار بذنبها.

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن الفلسطينية عهد التميمي قد تمضي 8 أشهر في السجن في إطار اتفاق مع النيابة يقضي في المقابل بأن تقر بالذنب. وأوقفت عهد، وهي الآن في السابعة عشرة من العمر، في كانون الأول/ديسمبر إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد عمر شاكر من المنظمة أن المحكمة العسكرية التي تحاكم عهد التميمي لم تقرر بعد بشأن قبول الاتفاق. وكانت التميمي في السادسة عشرة عندما صفعت الجنديين اللذين اقتربا من منزلها.

من جهتها قالت محامية عهد التميمي، غابي لاسكي، إن حكمها قد يتضمن الفترة التي قضتها في السجن وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيكل (1430 دولارا)، وهذا يعني أنه يمكن أن يفرج عنها في الصيف.

وقال المحامية إن التميمي ستقر بالذنب في أربع من التهم الاثنتي عشرة الموجهة إليها بموجب الاتفاق ومنها التهجم على الجنديين، والتحريض واعتراض كل منهما.

وتابعت أنها ستعرض الاتفاق على المحكمة العسكرية إذا قبلت أولا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع والدة عهد نريمان التميمي ويقضي كذلك بسجنها 8 أشهر بما يشمل المدة التي قضتها أصلا.

ويفترض أن تقرر المحكمة بهذا الشأن الأربعاء.

تحولت عهد التميمي إلى رمز وبطلة وطنية يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي لجنود الاحتلال في حين تتهم إسرائيل عائلتها باستغلالها في أعمال استفزازية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/03/2018

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