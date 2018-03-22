الولايات المتحدة توافق على عقود تسيلح للسعودية تفوق قيمتها مليار دولار

أعلنت واشنطن الخميس أنها وافقت على بيع أسلحة تفوق قيمتها الإجمالية مليار دولار للسعودية التي يقوم ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان حاليا بزيارة للولايات المتحدة.

قالت الإدارة الأمريكية الخميس إنها وافقت على عقود تسلح تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار للرياض، في وقت يقوم فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة للولايات المتحدة.

ويتعلق العقد الأساسي بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 22/03/2018