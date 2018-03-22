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الشرق الأوسط

الولايات المتحدة توافق على عقود تسيلح للسعودية تفوق قيمتها مليار دولار

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 20 آذار/مارس 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/03/2018

أعلنت واشنطن الخميس أنها وافقت على بيع أسلحة تفوق قيمتها الإجمالية مليار دولار للسعودية التي يقوم ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان حاليا بزيارة للولايات المتحدة.

قالت الإدارة الأمريكية الخميس إنها وافقت على عقود تسلح تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار للرياض، في وقت يقوم فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة للولايات المتحدة.

ويتعلق العقد الأساسي بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 22/03/2018

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