غزة: مقتل المشتبه بتنفيذ الهجوم على موكب الحمد الله متأثرا بإصابته خلال عملية توقيفه

أعلن مسؤول أمني في قطاع غزة الخميس، مقتل المشتبه به الرئيسي في الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله متأثرا بجراحه، إثر إطلاق النار عليه خلال عملية أمنية لاعتقاله وسط غزة. وأشارت وزارة الداخلية إلى مقتل عنصري شرطة خلال الاشتباكات التي وقعت في مخيم النصيرات، والتي أسفرت عن اعتقال اثنين من المطلوبين في إطار التحقيقات في محاولة اغتيال الحمد لله.

قتل اثنان من قوات الأمن التابعة لحماس الخميس خلال اشتباكات وقعت أثناء اعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الثلاثاء 13 مارس/آذار الماضي.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أمام صحافيين "استشهاد اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية خلال عملية القبض على المتهم بتفجير موكب الحمد الله"، مضيفا "ألقينا القبض على منفذ التفجير واثنين من مساعديه".

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤول أمني مقتل المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال الحمد الله متأثرا بجراحه بعد اعتقاله في تبادل لإطلاق النار.

وأعلنت الوزارة في بيان "مقتل المطلوب انس أبو خوصة (26 عاما) أثناء الاشتباك كما قتل مساعده عبد الهادي الأشهب، واعتقال مساعد آخر أصيب أثناء الاشتباك ونقل للمستشفى" مبينا أن ضابطين من عناصر الأمن في الوزارة قتلا في بداية الاشتباكات التي وقعت غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اشتباكات في مخيم النصيرات

ووقعت اشتباكات مسلحة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة بين شرطة حماس وعدد من المشتبه بهم في تفجير موكب الحمد الله أبرزهم أنس أبو خوصة الذي قالت وزارة الداخلية قبل يوم إنها تشتبه بتورطه.

وصباح الخميس قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان إن "الأجهزة الأمنية تحاصر عددا من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووقوع اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين"، مؤكدا أن العملية "ما زالت جارية".

واندلعت الاشتباكات بينما كانت شرطة حماس تقوم بتطويق المنطقة وتفتش المنازل بحثا عن أبو خوصة، بينما انتشر مئات من عناصرها إلى جانب عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس في المنطقة.

ومنذ ليل الأربعاء أقامت شرطة حماس عشرات حواجز التفتيش في كل مدن قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس بثت عبر موقعها الإلكتروني إعلانا تدعو فيه المواطنين للإبلاغ عن أي معلومات عنه.

ونشرت الوزارة صورة أبو خوصة وهو من مواليد 1992 وأعزب ويقيم في جباليا في شمال القطاع، وكتب عليها "مطلوب لأجهزة الأمن".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم الاثنين الماضي حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطاع غزة في 13 آذار/مارس الجاري، وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/03/2018