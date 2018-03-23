مصر: السيسي يزور قاعدة جوية في سيناء قبل أيام من الانتخابات

أعلن الجيش المصري الجمعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قاعدة جوية في سيناء. وتعهد السيسي وفق البيان بالعودة قريبا "للاحتفال بالنصر" على الإرهابيين.

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة إحدى القواعد الجوية في سيناء للقاء أفراد الجيش المشاركين في العملية العسكرية التي أُطلقت الشهر الماضي "لمكافحة الإرهاب"، حسب بيان للجيش. وتضمن البيان أن السيسي أكد على "ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري".

وقال السيسي وفقا للبيان "إننا سنأتي هنا (سيناء) قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وتأتي الزيارة عشية انتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها بين 26 و28 آذار/مارس القادم والتي من المرجح فيها فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وكان الجيش المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن مقتل 36 جهاديا في إطار العملية "سيناء 2018" التي يشنها ضد الجماعات الجهادية في سيناء. وبهذا الرقم تصل حصيلة مقتل الجهاديين منذ انطلاق العملية إلى أكثر من 150 فردا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/03/2018