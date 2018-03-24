سوريا: انطلاق عملية إجلاء ثانية لمقاتلين وعائلاتهم من جنوب الغوطة الشرقية

أعلن الإعلام السوري الرسمي أن ثاني عملية إجلاء لمقاتلين وعائلاتهم من جيب يسيطر عليه "فيلق الرحمن" جنوبي الغوطة الشرقية، قد بدأت مساء السبت. وبخروجها، تكون الفصائل المعارضة قد خسرت أحد آخر أبرز معاقلها قرب دمشق، كانت تمكنت من الحفاظ عليه منذ 2012.

بدأت مساء اليوم السبت عملية إجلاء مقاتلين مع عائلاتهم من جيب يسيطر عليه فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في عملية هي الثانية في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا.

وأوردت الوكالة في خبر عاجل "وصول عدد من الحافلات تقل نحو500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين تمهيدا لإخراجهم من الغوطة"، في وقت تتجمع الحافلات حاليا في هذه النقطة بإنتظار اكتمال القافلة تمهيدا لانطلاقها إلى مناطق الشمال السوري.

وبعد بدء عملية الإجلاء في جنوب الغوطة، لا يزال مصير مدينة دوما، كبرى مدن المنطقة ومعقل "جيش الإسلام"، غير معروف مع استمرار المفاوضات بشأنها مع روسيا.

وبعد انتظار منذ ساعات الصباح، بدأ مساء السبت تحرك أولى الحافلات من مدينة عربين، بعدما كان المقاتلون والمدنيون قد تجمعوا في نقاط محددة.

ومن بين المدنيين الذين انتظروا إجلاءهم الشاب محمد 20 عاما من بلدة حمورية الذي كان يسير متكئا على شقيقيه ورأسه مضمد جراء قصف استهدف قبوا كان يحتمي فيه مع عائلته، نجا منه مع شقيقيه.

وقال قبل صعوده في الحافلة "ما يحرق قلبنا أننا لم نتمكن من دفن والدي، بقيا تحت الردم".

إجلاء مقاتلين وعائلاتهم من الغوطة

ومنذ الصباح، بادر الأهالي إلى جمع حاجياتهم وأغراضهم تمهيدا لإجلائهم تزامنا مع نقل سيارات إسعاف لعدد من الجرحى إلى نقطة تجمع محددة في مدينة زملكا.

ورجحت أن يتم انطلاق 17 حافلة باتجاه إدلب (شمال غرب) في الساعات المقبلة على أن تستكمل العملية الأحد. وتتجمع الحافلات حاليا عند المعبر من جهة قوات النظام بإنتظار اكتمال القافلة تمهيدا لانطلاقها إلى مناطق الشمال السوري.

ومن المتوقع بموجب الاتفاق الذي أعلن فيلق الرحمن التوصل إليه إثر "مفاوضات مباشرة مع الروس"، إجلاء "نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما"، فضلا عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها، بحسب ما أورد التلفزيون السوري الجمعة.

ولهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) تواجد محدود في هذا الجيب.

وكان من المقرر أن تتحرك الحافلات عند التاسعة 07,00 ت غ صباحاً، إلا أن "أسباباً لوجستية "فرضت التأخير لساعات عدة جراء العمل على "فتح الطريق ونزع الألغام تمهيدا لدخول الباصات، عدا عن تأخر المسلحين في التجمع وتجهيز قوائم بأسمائهم"، وفق ما أوضح مصدر عسكري سوري.

وبدأ تنفيذ الاتفاق السبت بتسليم الفصائل "ثمانية من المختطفين" لديها إلى قوات النظام كانوا محتجزين في عربين، وفق ما نقل الإعلام الرسمي. وتجمع أهالي المخطوفين وبينهم جنود عند المعبر قبل ساعات. وقالت والدة أحد المخطوفين وتدعى صباح منذر "لم أتمكن من النوم ليلا وانتظرت أن يحل الصباح كي آتي إلى حرستا" للقاء ابنها المحتجز لدى الفصائل منذ أربع سنوات.

أكثر من 105 آلاف مدني خرجوا حتى الآن!

وخرج أكثر من105 آلاف مدني من الغوطة الشرقية قرب دمشق عبر "الممرات الآمنة" التي حددها الجيش السوري مع تقدمه ميدانيا داخل المنطقة، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي السبت.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أن "أكثر من 105 آلاف مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية خرجوا من الغوطة الشرقية حتى الآن"، في وقت ذكر التلفزيون أنهم خرجوا عبر "الممرات الآمنة."

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تضييق الخناق بشدة تدريجيا على الفصائل المعارضة وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاث جيوب منفصلة. وباتت تسيطر حاليا على أكثر من تسعين في المئة من مساحة الغوطة الشرقية.

ومع تقدمها ميدانيا في الغوطة الشرقية، خرج الآلاف من المواطنين تباعا من المناطق التي تقدمت إليها القوات الحكومية، وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق.

ومع التصعيد العسكري، تم الإعلان عن اتفاقين لإجلاء مقاتلي الفصائل والمدنيين بموجب مفاوضات مع روسيا، تم تنفيذ الأول في مدينة حرستا يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع بدء تنفيذ الثاني السبت في مناطق سيطرة فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية.

وبخروجها من الغوطة الشرقية، تكون الفصائل المعارضة قد تعرضت لضربة موجعة مع خسارتها أحد آخر أبرز معاقلها قرب دمشق، الذي كانت قد تمكنت من الحفاظ عليه منذ .2012

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2018