أردوغان: تل رفعت هي الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد عفرين

العملية العسكرية التركية في سوريا ستتواصل فيما بعد عفرين، هكذا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، حيث أكد أن مدينة تل رفعت هي الهدف المقبل للحملة على الشمال السوري. وتعهد أردوغان بأن "تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

بعد السيطرة بالكامل على مدينة عفرين شمال سوريا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية التي تسعى أنقرة من خلالها إلى إحكام سيطرتها على حدودها مع شمال سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه بمدينة طرابزون على البحر الأسود: "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

وكان الجيش التركي قد بدأ في 20 كانون الثاني/يناير الماضي هجوما بريا وجويا على منطقة عفرين تحت اسم "عملية غصن الزيتون"، قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها على كامل المدينة في 18 آذار/مارس الجاري.

ويعتبر الاستيلاء على عفرين خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على حدودها مع شمال سوريا.

ولمح أردوغان مرارا إلى أن الحملة العسكرية التركية في سوريا يمكن أن تمتد حتى مدينة القامشلي في أقصى شرق سوريا والتي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/03/2018