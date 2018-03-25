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الشرق الأوسط

الإخوان المسلمون المصريون يلجؤون إلى تركيا هربا من رقابة السلطات

© فرانس 24

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2018

فر الآلاف من معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وبعد إغلاق سلسة قنوات إعلامية كانت تروج لجماعة الإخوان المسلمين، أضحت إسطنبول مقرا لقناة "وطن" الممولة من الجماعة المحظورة في مصر والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تبدأ الاثنين 26 مارس/آذار.

نشرت في : 25/03/2018

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