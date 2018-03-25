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إسبانيا: القضاء يوقف المرشح الوحيد لرئاسة كاتالونيا ومسؤولين انفصاليين سابقين
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فرنسا: وفاة الضابط الذي بادل نفسه مع رهينة خلال هجوم تريب
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ماكرون يعرب عن قلقه إزاء الهجوم التركي على سوريا ويشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي
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سوريا: هل ينقذ التواجد العسكري الأمريكي منبج من هجوم تركي محتمل؟
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الولايات المتحدة: عراقية أنقذت جنودا من الجهاديين تكرم ضمن أشجع عشر نساء بالعالم
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مصر: مقتل شرطيين وإصابة آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية
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ما موقف الأقباط من السيسي والانتخابات الرئاسية المصرية؟
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"ساعة الأرض".. إطفاء أنوار أبرز المعالم حول العالم
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سوريا: حَكمَت المحكمة!
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ماكرون يرأس اجتماع مجلس الدفاع والأمن غداة هجوم تريب الدامي
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الأوكرانيات نجمات الرقص في أكبر الملاهي الفرنسية "روايال بالاس"
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الإخوان المسلمون المصريون يلجؤون إلى تركيا هربا من رقابة السلطات
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