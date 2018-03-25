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الشرق الأوسط

السعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا فوق الرياض

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2018

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي في ساعة متأخرة من ليل الأحد إلى الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا شمال شرق العاصمة الرياض. وقال مراسل فرانس 24 في اليمن أن الحوثيين تبنوا شن هجمات صاروخية باليستية جديدة على السعودية استهدفت مطارات الرياض ونجران وجازان.

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا في شمال شرق العاصمة الرياض مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل فرانس 24 في اليمن عدنان الصنوي إن جماعة الحوثي تتبنى هجمات باليستية جديدة نحو العمق السعودي، عشية دخول الحرب اليمينة عامها الرابع.

وأضاف الصنوي أن الحوثيين أعلنوا استهداف مطارات الرياض ونجران وجازان بالهجمات الباليستية الجديدة.

وسمع في العاصمة السعودية دوي هائل قبل منتصف الليل بقليل.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة وشاهدوا ومضات مضيئة في السماء لكن لم تشر أية تقارير إلى سقوط إصابات.

وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أعلن الأحد ، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثالثة لتدخل التحالف في اليمن، أن مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من "التضحيات" في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال الحوثي "لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل"، واضاف زعيم الجماعة المدعومة من ايران والتي تسيطر على صنعاء منذ 2014 "نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم".

وتابع الحوثي موجها تحذيرا الى دول التحالف العربي "قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية".

فرانس 24/ وكالات

نشرت في : 25/03/2018

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