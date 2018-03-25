غزة: كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تجري مناورات عسكرية بمشاركة 30 ألف عنصر

أجرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد مناورات عسكرية في قطاع غزة، تحت اسم "الصمود والتحدي". وتستمر المناورات التي يشارك فيها 30 ألف عنصر من الوحدات البرية والجوية والبحرية لمدة أربع وعشرين ساعة. من جهة أخرى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الأحد غارة جوية على أحد الأهداف التابعة لحماس في رفح جنوب القطاع.

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الأحد، مناورات عسكرية في قطاع غزة، بمشاركة نحو 30 ألفا من مقاتليها في الوحدات المختلفة البرية والبحرية والجوية.

وقالت الكتائب في بيان إنها تبدأ "بإجراء مناورات دفاعية مخطط لها مسبقا، وذلك اليوم الأحد وتحمل مسمى الصمود والتحدي".

وأضاف البيان "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات وستلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية خلال هذه المناورة الدفاعية".

إطلاق صواريخ تجاه البحر وآلاف المقاتلين ينتشرون على المفترقات الرئيسية في القطاع

وأفاد مراسلو ومصورو وكالة فرانس برس أن آلالاف من مقاتلي القسام الملثمين وبالبزات العسكرية، انتشروا على المفترقات الرئيسية وفي المناطق القريبة لحدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وشوهدت بحوزة المقاتلين أسلحة أوتوماتيكية متنوعة مثل بنادق إم 16 وكلاشينكوف وقاذفات آر بي جي، إضافة إلى عشرات العربات العسكرية لنقل العناصر المسلحة.

وذكر شهود عيان أن عناصر القسام أطلقوا في ساعات الصباح صاروخين على الأقل تجاه البحر، كما أطلقوا بعد الظهر عدة صواريخ بينها صاروخ من منطقة قريبة من شواطئ بحر القطاع.

طائرات "أبابيل - كاتئب القسام"

وأكد الشهود أنهم شاهدوا طائرتين صغيرتين من دون طيار كتب عليهما "طائرات أبابيل-كتائب القسام" وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أجواء جنوب قطاع غزة في الساعات الأولى للمناورة.

وقال عضو بارز في حماس إن هذه المناورة "تدريبية وتحاكي الدفاع أثناء العدوان والحروب وتظهر مدى جهوزية القسام والجبهة الداخلية".

الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف موقعا لحماس

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت فجر الأحد بأربعة صواريخ موقعا يتبع لكتائب القسام في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن الجيش الإسرائيلي اأ الغارة على حركة حماس جاءت بعدما قام أربعة فلسطينيين "يحملون زجاجات ممتلئة بمواد قابلة للاشتعال"، باختراق السياج الحدودي مساء السبت بالقرب من القرية التعاونية (كيبوتز) كيسوفيم، جنوب القطاع.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/03/2018