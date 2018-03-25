ما هو ثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط في عهد السيسي؟

يصوت المصريون الاثنين لاختيار رئيس جديد للبلاد. فيما تبدو حظوظ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بعهدة رئاسية ثانية مرتفعة جدا باعتبار منافسه الوحيد غير معروف لدى الناخبين المصريين.

بالرغم من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يتحسن كثيرا بالنسبة لملايين المصريين في عهد السيسي، إلا أن هذا الأخير استطاع أن يسوق صورة إيجابية لحكمه على المستوى الدولي، مستفيدا من ملايين الدولارات التي منحتها لبلاده دول الخليج والأسلحة التي اقتناها من روسيا والتي مكنته من الحفاظ على التوازن على مستوى السياسة الخارجية والتفرغ لملفات أكثر حساسية لمصر مثل الوضع الأمني في ليبيا المجاورة ومشكلة المياه مع أثيوبيا.

في هذا الحوار، يحاول تيموتي كالداس، الباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط أن يشرح لفرانس24 ما هو موقع مصر في منطقة الشرق الأوسط وكيف يحاول هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة استرجاع ثقله السياسي والدبلوماسي بعد ثورة 2011.

فرانس24: ما هو الدور الذي تلعبه مصر اليوم في الشرق الأوسط وما مدى تأثيرها على هذه المنطقة؟

تراجع تأثير مصر على الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية، لا سيما بعد ثورة 2011. لكن منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، استطاع أن يغير قليلا المعادلة ويفرض بعض المواقف على المستوى الخارجي ويؤثر على بعض القرارات الدولية وهذا مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2013.

على سبيل المثال، عززت القاهرة مكانتها في الاتحاد الأفريقي واسترجعت تأثيرها الدبلوماسي المعروف في هذه المنظمة، كما تشارك بشكل فعال في المحادثات التي تدور بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الوضع في غزة.

لكن بالرغم من ذلك، مصر تريد أن تفرض نفسها أكثر على الساحة الدولية. ربما هذا هو السبب الذي جعل السيسي يتبع سياسة متوازنة ومعتدلة حيال الأزمة التي انفجرت بين لبنان والسعودية في 2017، لأن في اعتقاده الشرق الأوسط يعاني من مشاكل عدة ولا داعي من إضافة الأزمات.

السعودية قدمت أموالا هائلة لمصر ومحمد بن سلمان استقبل بحفاوة كبيرة عندما زارها. هل يعني هذا أن القاهرة أصبحت تخضع لتوجيهات وسياسة السعودية؟

هذا غير صحيح. السيسي لا ينفذ حرفيا إملاءات السعودية رغم الأموال الهائلة التي تقدمها له. والدليل على هذا هو أنه (السيسي) لم يساند الرياض خلال أزمتها مع بيروت.

السعودية ومصر وقعتا شراكة اقتصادية متينة وعززتا العلاقات بينهما، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يريد السيسي بناءها في الصحراء. في الحقيقة مصر لا تخضع بشكل كامل لسياسة وتوجيهات الدول التي تساعدها ماليا. بالعكس فهي تحاول دائما تنويع حلفائها والتوقيع على عقود وشراكات تجارية مع دول مختلفة أخرى كفرنسا وروسيا ودول الخليج، الأمر الذي يجعلها تحافظ على نوع من الاستقلالية في القرار.

زيارة بوتين لمصر في نهاية 2017 كللت بتوقيع اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية روسية في هذا البلد. هل السيسي يبحث عن الدعم الروسي في المنطقة؟

الرئيس السيسي يبحث عن كل المساعدات التي يمكن أن يتلقاها، لأنه يريد أن يتأكد بأن أسواق الأسلحة ستبقى دائما مفتوحة أمامه ولا يمكن لأي بلد أن يمنعه من ذلك.

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في الماضي كانت مصر تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، لكن تقلص المساعدات المالية الأمريكية بعد إزاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 جعل القاهرة تبحث عن دول بديلة مثل روسيا وفرنسا وألمانيا.

مصر بحاجة لهذه الأسلحة لمجابهة الإرهاب في ليبيا ولفرض نفسها أمام إثيوبيا التي تريد أن تستفيد من حصة أكبر من المياه بفضل سد النهضة الذي تبنيه. القاهرة تخشى أن يتراجع مستوى المياه في نهر النيل بسبب هذا السد، لذا تريد أن تعزز موقعها العسكري والدبلوماسي لكي تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها في حال وجود محادثات بين البلدين. كما تسعى أيضا من خلال عملية التسليح إلى حماية حقول الغاز التي اكتشفتها مؤخرا في البحر المتوسط.

روسيا ومصر تساندان أيضا نظام الأسد. لماذا؟

نعم، مصر تساند بشار الأسد ولكن بشكل مختلف عن روسيا. القاهرة تفضل أن ترى الجيش السوري متفوقا على الجماعات الإرهابية، لكن روسيا تشارك في ميدان القتال. إضافة إلى ذلك، يستخدم كل من بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي نفس الحجج. الأول يتذرع بحربه على الإرهاب لتبرير قتله للشعب السوري والثاني لتبرير القمع الذي يمارسه ضد المعارضين.

هل تعتبر مصر إيران تهديدا لها؟

لا. هذا هو الفرق بين مصر ودول الخليج. إيران لا تشكل أولوية بالنسبة للمصريين لسبب واحد وهو أن هذا البلد غير متواجد في الدول التي تواجه فيها القاهرة مشاكل كليبيا وإثيوبيا. إيران موجودة في سوريا واليمن لأن دول الخليج موجودة هي الأخرى هناك.

هل يمكن أن تصبح مصر قوة كبرى في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط بعد اكتشافها حقلا كبيرا منه في البحر المتوسط؟

يعتبر حقل "ظهر" مصدرا نفطيا كبيرا واكتشافه سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري. لكن في حال لم تكتشف حقول جديدة في السنوات القليلة المقبلة، فهذا يعني أنها ستبقى دائما من بين الدول المستوردة لهذه المادة، خاصة وأن عدد السكان في تزايد مستمر وحاجياتهم النفطية في ارتفاع مقلق. هدف مصر هو أن تتحول إلى مركز اقتصادي في الشرق الأوسط يتم عبره بيع وتصدير الغاز الذي تنتجه مثلا إسرائيل ودول أخرى إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم.

جوليا دومونت

نشرت في : 25/03/2018