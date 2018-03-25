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الشرق الأوسط

مصر: الشرطة تقتل ستة "إرهابيين" تتهمهم بتنفيذ تفجير الإسكندرية

© أ ف ب | رجال شرطة مصريون في موقع الانفجار الذي وقع عند مرور موكب مدير أمن الاسكندرية (شمال مصر) اللواء مصطفى النمر في 24 آذار/مارس 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2018

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد، إن أجهزة الوزارة تمكنت من قتل ستة "إرهابيين متشددين"، تتهمهم بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مدير أمن الإسكندرية أمس السبت. وأضاف البيان أن الإرهابيين ينتمون لحركة "حسم" وتم قتلهم في تبادل إطلاق نار بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

أفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان مساء الأحد، أن قوات الشرطة قتلت ستة متشددين ينتمون لجماعة تتهمها الأجهزة الأمنية بتنفيذ تفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية شمال البلاد أمس السبت.

وأضافت الوزراة : "نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم 25 الجاري وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها مما أسفر عن مصرع 6 عناصر".

وحددت الشرطة هوية ثلاثة من القتلى. وقالت الوزارة إن تحقيقاتها أوضحت أن نفس الجماعة نفذت تفجير السبت الذي أدى إلى مقتل شرطيين اثنين واستهدف مدير أمن الإسكندرية لكنها لم تحدد إن كان القتلى شاركوا في تفجير الأمس .

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 25/03/2018

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