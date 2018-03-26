الإمارات تتهم مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين في أجواء البحرين

اتهمت الإمارات مقاتلتين قطريتين باعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيتين فوق الأجواء البحرينية الاثنين. وهذه هي المرة الثالثة التي تتهم فيها أبوظبي الدوحة بتعريض طائرات مدنية تابعة لها للخطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي.

اتهمت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان قطر بتعريض طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات للخطر، بعد أن اقتربت منهما مقاتلتان قطريتان "بصورة خطيرة"، لدى عبورهما الأجواء البحرينية اليوم الاثنين.

وأعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية في بيان عن "اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين".

وأضافت أن هذا الأمر دفع بقائد إحدى الطائرتين "إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين"، معتبرة أن الحادث يمثل "عملا استفزازيا".

وانخرطت الإمارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الأشهر الأخيرة. وسبق وأن اتهمت الإمارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجواء البحرين في مناسبتين سابقتين.

واتهمت الدوحة من جهتها المقاتلات الإماراتية بانتهاك أجوائها في كانون الأول/ديسمبر وفي الشهر التالي حيث تقدمت بشكوى رسمية لدى الأمم المتحدة.

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها بين طائرات الدولتين منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت أربع دول عربية علاقاتها بقطر إثر اتهامها بدعم الإرهاب.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/03/2018