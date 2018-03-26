السعودية: مقتل مصري وإصابة آخرين إثر اعتراض صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون

لقي مواطن مصري مصرعه وأصيب آخرون إثر اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية ليل الأحد الاثنين. وتم رصد ما مجمله سبعة صواريخ بالستية بحسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

أدى اعتراض صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من اليمن إلى سقوط قتيل في السعودية، وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة الرياض ضدهم في اليمن.

ومن المقرر أن ينظم الحوثيون تجمعا كبيرا اليوم الاثنين في صنعاء في ذكرى التدخل العسكري الذي بدأ في 26 آذار/مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضدهم بعد سيطرتهم في2014 على العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

وتم رصد ما مجمله سبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون ليل الأحد الاثنين فوق السعودية، بحسب ما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض. وأوضح الدفاع المدني في منطقة الرياض بحسب ما نقلت عنه (وأس) أن "سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب باستشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية".

مقتل مصري إثر اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض

وصرح المتحدث باسم التحالف العسكري العقيد تركي المالكي أن ثلاثة من هذه الصواريخ كانت موجهة إلى الرياض "وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان". وتابع المالكي أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الصاروخي يهدف إلى "تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها، إلا أنها المرة الأولى التي يشير فيها التحالف إلى إطلاق هذا العدد من الصواريخ البالستية خلال يوم واحد على المملكة. وأعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي الأحد أن مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من "التضحيات" في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثالثة لتدخل التحالف في اليمن.

التحالف بقيادة السعودية رصد سبعة صواريخ بالستية حوثية

الحوثي يتوعد التحالف

وقال الحوثي "لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل"، وأضاف زعيم الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على صنعاء منذ 2014 "نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم".

وتابع الحوثي موجها تحذيرا إلى دول التحالف العربي "قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية". وقال الحوثي "بعد ثلاثة أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال".

واتهم السعودية والإمارات بارتكاب "جرائم حرب" وقال إن الولايات المتحدة تستخدم الإمارات والسعودية "أدوات" لتنفيذ مصالحها".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم التحالف العسكري أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في خرق واضح وصريح "لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على طهران تصدير أسلحة كما تفرض حظر أسلحة على اليمن.

تعاطف كويتي مع الرياض

وفي إطار ردود الفعل، أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان نشرت فحواها وكالة الأنباء السعودية عن "استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية".

وأكد أمير الكويت أن "هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية"، مشددا على "تعاطف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/03/2018