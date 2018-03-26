اليمن: مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء في الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي

تظاهر مئات آلاف اليمنيين من أنصار جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء الاثنين، في الذكرى الثالثة لبدء العمليات العسكرية للتحالف العربي التي تقوده السعودية في اليمن. يذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

في الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، خرج مئات الآلاف من أنصار الحوثيين الاثنين إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء. وتدفق المتظاهرون الى ساحة السبعين في صنعاء حاملين أعلام اليمن ولافتات عليها صورة زعيم المتمردين عبد الملك بدر الدين الحوثي وأخرى كتب عليها "ثلاث سنوات على العدوان".

وتم إغلاق كافة المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ أيلول/سبتمبر 2014، سعيا لتسجيل أكبر مشاركة في التجمع.

الحوثيون: مستعود للحوار وسنتعاطى بإيجابية مع أي مبادرة لرفع الحصار

وقال صالح الصماد رئيس "المجلس السياسي"، أعلى سلطة سياسية لدى المتمردين، في تجمع صنعاء إن جماعته ستتعاطى "مع أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار والجلوس على طاولة الحوار"، ودعا القوى اليمنية الى "الحوار".

في موازاة دعوته للحوار، اتهم الصماد في خطابه الولايات المتحدة ب "إدارة" العدوان، قائلا إن الأمريكيين"يشاركون مباشرة في عدد من الجبهات". وتابع "العدوان أمريكي من أول طلقة".

وقال عبد الله العزي الذي شارك في التجمع "مهما حاصرتنا دول العدوان، سنرد على حصارهم بالصواريخ".

واعتبرت من جهتها ابتسام المتوكل، رئيسة "الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان" التابعة للمتمردين ان "لا أحد يتكلم بلسان الشعب اليمني. خروج الشعب اليوم هو الكلمة الحقيقة".

وتأتي تلك التظاهرات غداة إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة أدت إلى مقتل شخص.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا في البلد المجاور الفقير دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من طهران. وتنفي إيران هذا الاتهام.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوء في العالم حاليا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/03/2018