جنبلاط لفرانس24 : "لا أحبذ أي ضربة أمريكية ضد النظام السوري"

توفيق مجيد صحافي ومقدم برامج

التحق بالقناة منذ تأسيسها عام 2007، حائز على ماجستير في الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة السوربون، عمل في عدد من المؤسسات الإعلامية مثل إذاعة مونت كارلو الدولية بالإضافة إلى عدد من القنوات الفرنسية ووكالات الأنباء.