جنبلاط لفرانس24 : "لا أحبذ أي ضربة أمريكية ضد النظام السوري"

آخر تحديث : 26/03/2018
يستضيف شخصية سياسية أو ثقافية أو اقتصادية، قد تكون فرنسية أو عربية أو عالمية، لتجيب عن أسئلة متعلقة بقضية مثيرة للاهتمام. السبت والأحد الساعة 16:15 بتوقيت باريس.
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الأرشيف
22/03/2018 معمر القذافي
أحمد قذاف الدم: نعم، قدمنا أموالا لساركوزي
صرح أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، أنه علم من الزعيم الراحل القذافي أن ليبيا قدمت الدعم للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لضمان بقائه كحليف...
21/03/2018 كردستان العراق
جعفر إيميكي: السياسة التي يتبعها العبادي غير كافية لإقناع كل العراقيين
في حواره على فرانس 24، وضح نائب رئيس برلمان كردستان، جعفر إيمينكي، أن الثقة عادت بنسبة كبيرة بين بغداد وأربيل، خاصة بعد قرار فتح مطاري إقليم كردستان. كما عبر عن رغبته في تطبيع...
16/03/2018 فلسطين
محمد دحلان : "لا أعترف بالربيع العربي"
برنامج حوار يستضيف محمد دحلان، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية.
15/03/2018 السودان
الصادق المهدي: نريد حوارا جامعا لكل القوى السياسية يحقق تغيير النظام بوسائل سلمية
برنامج حوار يستضيف الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني حتى يحدثنا عن نشاطات المعارضة السودانية وعن مستقبل حزبه.