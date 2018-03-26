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الشرق الأوسط

مباشر: نشرة خاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية

© أ ف ب | مارة أمام مركز اقتراع في أحد أحياء القاهرة في 25 آذار/مارس 2018

آخر تحديث : 26/03/2018

يصوت المصريون على مدار ثلاثة أيام في انتخابات رئاسية يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي في ظل غياب منافسة سياسية حقيقية. وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السيسي منافسا وحيدا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف جماهيريا ولا يتمتع بثقل حقيقي.

نشرت في : 26/03/2018

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