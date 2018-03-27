الإمارات تنهي بناء أول مفاعلاتها النووية الأربعة بالتعاون مع كوريا الجنوبية

اكتمل بناء واحد من بين أربعة مفاعلات نووية إماراتية بحسب ما أعلنت الدولة الخليجية الاثنين، على أن يدخل مفاعل "براكة" غرب أبوظبي الخدمة فور صدور الرخصة اللازمة. وتم بناء المحطة النووية لتوليد الطاقة بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

أعلنت الإمارات العربية الاثنين اكتمال أعمال البناء في واحد من مفاعلاتها النووية الأربعة على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعيد إصدار الرخصة اللازمة لذلك.

وكانت الإمارات أكدت العام الماضي أن واحدا من المفاعلات التي تبنيها شركة كورية جنوبية قرب أبوظبي، سيبدأ العمل في 2018، بعدما كان من المفترض أن يتم ذلك في 2017.

الحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على موقع تويتر الجهود الدؤوبة مع العمل المتواصل والتفاني وروح الفريق الواحد لهدفٍ واحد، تتوج رؤيتنا التي نعمل على تحقيقها منذ 9 سنوات. اليوم نفخر باكتمال العمليات الانشائية للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية pic.twitter.com/1vA2D6DjJx Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) 26 mars 2018

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن احتفالية أقيمت في موقع براكة للطاقة النووية غرب أبوظبي اليوم لمناسبة "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى"، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات"، معتبرا أن هذه الخطوة ترسخ "مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية". وتابع "اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في الدولة".

في 2009، وقعت أبوظبي عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20,4 مليار دولار لبناء المفاعلات النووية في براكة غرب إمارة أبوظبي.

الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر اﻹمارات وكوريا بلدان طموحان .. تجمعهما رؤية متقاربة .. ويرتبطان بعلاقات إستثنائية.. هي نموذج يحتذى .. وشراكتنا الاستراتيجية متينة و مثمرة ومتطورة، تخدم مصالحنا العليا، وستحظى بدعم وافر لتكون اكثر رسوخًا وقوة في المرحلة المقبلة

وبما ينعكس خيرا على شعبي البلدين. pic.twitter.com/zzuy7ohjgK محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 26 mars 2018

وكانت الدولة الخليجية أعلنت في 2014 أن العمل في أول المفاعلات الأربعة سيبدأ في 2017، على أن تكون المفاعلات جميعها والتي ستوفر نحو ربع حاجة البلاد من الطاقة، دخلت الخدمة في 2020.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول "سيبدأ بالتأكيد في 2018" بعدما كان من المفترض أن يدخل الخدمة في 2017، مشيرا إلى أن التأخير "سببه إجراءات الأمن والسلامة".

ومع اكتمال بناء المفاعل، تتجه الأنظار نحو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي جهة حكومية، حيث إنها من المفترض أن تصدر الرخصة اللازمة لتشغيل المفاعل بعد التأكد من إجراءات السلامة وقدرة العاملين فيه على أداء أدوارهم.

وقالت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" المشغلة للبرنامج النووي "ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة".

وذكرت أن نسبة الإنجاز في المفاعل الثاني وصلت إلى 92 بالمئة، بينما بلغت 81 بالمئة في المفاعل الثالث، و66 بالمئة في المفاعل الرابع.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/03/2018