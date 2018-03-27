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الشرق الأوسط

الإمارات تنهي بناء أول مفاعلاتها النووية الأربعة بالتعاون مع كوريا الجنوبية

© أ ف ب | صورة وزعتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 1 حزيران/يونيو 2017 لقسم من موقع براكة للطاقة النووية.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/03/2018

اكتمل بناء واحد من بين أربعة مفاعلات نووية إماراتية بحسب ما أعلنت الدولة الخليجية الاثنين، على أن يدخل مفاعل "براكة" غرب أبوظبي الخدمة فور صدور الرخصة اللازمة. وتم بناء المحطة النووية لتوليد الطاقة بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

أعلنت الإمارات العربية الاثنين اكتمال أعمال البناء في واحد من مفاعلاتها النووية الأربعة على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعيد إصدار الرخصة اللازمة لذلك.

وكانت الإمارات أكدت العام الماضي أن واحدا من المفاعلات التي تبنيها شركة كورية جنوبية قرب أبوظبي، سيبدأ العمل في 2018، بعدما كان من المفترض أن يتم ذلك في 2017.

الحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على موقع تويتر

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن احتفالية أقيمت في موقع براكة للطاقة النووية غرب أبوظبي اليوم لمناسبة "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى"، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات"، معتبرا أن هذه الخطوة ترسخ "مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية". وتابع "اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في الدولة".

في 2009، وقعت أبوظبي عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20,4 مليار دولار لبناء المفاعلات النووية في براكة غرب إمارة أبوظبي.

الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر

وكانت الدولة الخليجية أعلنت في 2014 أن العمل في أول المفاعلات الأربعة سيبدأ في 2017، على أن تكون المفاعلات جميعها والتي ستوفر نحو ربع حاجة البلاد من الطاقة، دخلت الخدمة في 2020.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول "سيبدأ بالتأكيد في 2018" بعدما كان من المفترض أن يدخل الخدمة في 2017، مشيرا إلى أن التأخير "سببه إجراءات الأمن والسلامة".

ومع اكتمال بناء المفاعل، تتجه الأنظار نحو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي جهة حكومية، حيث إنها من المفترض أن تصدر الرخصة اللازمة لتشغيل المفاعل بعد التأكد من إجراءات السلامة وقدرة العاملين فيه على أداء أدوارهم.

وقالت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" المشغلة للبرنامج النووي "ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة".

وذكرت أن نسبة الإنجاز في المفاعل الثاني وصلت إلى 92 بالمئة، بينما بلغت 81 بالمئة في المفاعل الثالث، و66 بالمئة في المفاعل الرابع.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/03/2018

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