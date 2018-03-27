اليمن: مسلحون يخطفون موظفين بمؤسسة إعلامية في عدن

خطف مسلحون مجهولون سبعة موظفين على الأقل يعملون في مؤسسة إعلامية بمدينة عدن اليمنية، وفق ما أعلنت "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية الاثنين. ما يؤكد أن الصحافيين في خطر دائم في بلد يحتل المرتبة 166 ضمن 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

قالت "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية أن مسلحين خطفوا سبعة موظفين على الأقل يعملون في مؤسسة إعلامية في مدينة عدن، جنوب اليمن والتي تعد العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية.

وداهم المسلحون مقر صحيفة "أخبار اليوم" اليومية، و"الشموع" الأسبوعية في عدن، وفق ما أعلنت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الاثنين، وقاموا بخطف سبعة أشخاص على الأقل. وتصدر "مؤسسة الشموع للطباعة والنشر" صحيفة يومية وأسبوعية تعتبران مقربتين من جماعة "الإخوان المسلمون".

وأفاد نائب المدير التنفيذي في اللجنة روبرت ماهوني "يبدو أن الصحافيين في اليمن معرضون للخطر في كل مكان- في الشارع، في منازلهم وأماكن عملهم". وتابع "يتوجب على السلطات القيام بكل شيء للعثور على المخطوفين وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".

فيما أكدت مصادر في أخبار اليوم، رفضت الكشف عن اسمها، أنها تعتقد أن الهجوم "له دوافع سياسية".

ويذكر أن معظم مدينة عدن تخضع لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات منذ الانقسام في صفوف الموالين للحكومة في كانون الثاني/يناير.

وتم إحراق "مؤسسة الشموع للطباعة والنشر" الناشرة للصحف في وقت سابق هذا الشهر. وسبق أن فقد عدد من الصحافيين في اليمن، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسجلت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ارتفاعا كبيرا في الاعتقالات التعسفية منذ العام 2016 في اليمن، حيث يعيش الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في خطر دائم.

ويحتل اليمن المرتبة 166 ضمن 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي. وقتل 15 صحافيا على الأقل في اليمن منذ بدء التدخل العسكري السعودي العام 2015. بينما احتفى صحافيون في مناطق تسيطر عليها الحكومة ومناطق يسيطر عليها الحوثيون بما في ذلك العاصمة صنعاء.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/03/2018