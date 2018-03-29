سوريا: دفعة خامسة تضم نحو 5300 شخص تغادر الغوطة الشرقية باتجاه إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا عربين في الغوطة الشرقية باتجاه إدلب الأربعاء. وتعد تلك الدفعة الخامسة ضمن عمليات الإجلاء التي تتم في الغوطة الشرقية بموجب الاتفاق الروسي القاضي بخروج فصيلي "حركة أحرار الشام" و"فيلق الرحمن".

أفادت وكالة أنباء روسية الخميس، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا الغوطة الشرقية أمس الأربعاء.

وقال مركز المصالحة الذي تديره الوزارة في سوريا إن المقاتلين غادروا مدينة عربين وتوجهوا إلى إدلب شمال البلاد.

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في مداخلة مع فرانس24 إن الدفعة الخامسة من علميات الإجلاء في الغوطة الشرقية وصلت بالفعل إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، وتحديدا في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.

مداخلة رامي عبد الرحمن حول الدفعة الخامسة من عمليات الإجلاء من الغوطة الشرقية

وأضاف عبد الرحمن، 25 ألف شخص بينهم 6 آلاف مقاتل، غادروا هذا الجيب الذي كان يسيطر عليه "فيلق الرحمن" في عربين، وأن دفعات أخرى سوف تصل اليوم الخميس وغدا الجمعة، لإفراغ عربين ممن يرغبون في المغادرة إلى الشمال السوري.

وخلال أسبوع، خرج آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية بموجب اتفاقي إجلاء مع روسيا تحت وطأة الضغط العسكري لقوات النظام التي باتت تسيطر على أكثر من 90 بالمئة من المنطقة.

وتؤذن عملية الإجلاء المستمرة بنهاية فصل دام ومرير في منطقة شكلت لسنوات معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وعانت من الحصار والقصف. وهددت في الوقت ذاته أمن دمشق التي تساقطت القذائف لسنوات على أحيائها.

وتحت وطأة عملية عسكرية للجيش السوري استمرت أكثر من شهر وقتل خلالها 1630 مدنيا على الأقل، دخلت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية في مفاوضات مباشرة مع روسيا، حليفة دمشق، تم بموجبها التوصل تباعا إلى اتفاقي إجلاء مع فصيلي "حركة أحرار الشام" في مدينة حرستا ثم "فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 29/03/2018