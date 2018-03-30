الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

اليمن: الحرب المنسية؟

للمزيد

حدث اليوم

باكستان-ملالا: ماذا وراء الرمز؟

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. هل يجب القطع مع عاداتِ وتقاليد "فرحة الطلاق"؟

للمزيد

النقاش

فرنسا - بلترام: تكريم بطل

للمزيد

حدث اليوم

مصر: أولويات ما بعد الانتخابات

للمزيد

حوار

فرنجية لفرانس24: "هذا العهد هو عهد التيار وليس عهد لبنان وقوة المسيحيين فيه"

للمزيد

أسرار باريس

أسرار باريس | يوم اضطر الفرنسيون إلى أكل الجرذان

للمزيد

ثقافة

عزة فهمي.. سيدة المجوهرات الفضية

للمزيد

ثقافة

صنع في مصر.. ثورة جديدة في عالم الموضة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستنسحب من الأراضي السورية "قريبا جدا"

© صورة ملتقطة من الفيديو | ترامب يتحدث في أوهايو، في 30 آذار/مارس 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/03/2018

ألقى الرئيس الأمريكي خطابا في أوهايو الخميس، أعلن فيه أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا " قريب جدا". يذكر أن الولايات المتحدة تنشر أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا، للمساعدة في طرد تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في خطاب الخميس، أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "قريبا جدا"، وأسِف لما أسماه تبديد واشنطن 7 تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وفي خطاب شعبوي ألقاه أمام عمال صناعيين في اوهايو، صرح ترامب وسط التصفيق "سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن".

ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن أن يتولوا أمر سوريا، لكن لروسيا وإيران قوات ذات حجم في سوريا دعما نظام بشار الأسد.

وأكد ترامب "سنخرج من هناك في وقت وشيك. وسنعود إلى بلدنا حيث ننتمي وحيث نريد أن نكون".

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا حيث يعملون على مساندة جماعات مسلحة محلية لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"، مع محاولة البقاء على مسافة بعيدة من الحرب الأهلية الواسعة هناك.

وقال ترامب "أنفقنا 7 تريليونات في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا بتركيز الإنفاق الأمريكي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في الوطن.

في المقابل، تتعارض رغبة ترامب بالانسحاب من الأزمة، مع ما أعلنه في كانون الثاني/يناير الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

واعتبر تيلرسون أنذاك أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا من أجل منع تنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة من العودة، ولحرمان إيران من فرصة "تقوية موقعها أكثر في سوريا".

يذكر أن تيلرسون حذر في خطاب في جامعة ستانفورد، أيضا من أن "انسحابا كاملا للجنود الأمريكيين في هذا الوقت يعيد إحياء الأسد ليستمر بممارساته الوحشية ضد شعبه".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 30/03/2018

  • سوريا

    سوريا: الغرب يصعد لهجته تجاه دمشق وسط استمرار الأزمة في الغوطة الشرقية

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: دخول الهدنة "الإنسانية" الروسية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

    للمزيد

  • Best of ريبورتاج

    سوريا.. المجلس العسكري لمدينة منبج يستعد للتصدي لعمليات تركية

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي