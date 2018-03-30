سوريا: إجلاء دفعة جديدة من جنوب الغوطة الشرقية والمفاوضات مستمرة بشأن مدينة دوما

أعلن الجيش الروسي التوصل إلى اتفاق على انسحاب آخر الجماعات المسلحة من منطقة الغوطة الشرقية المتاخمة للعاصمة السورية دمشق. ويتعلق الاتفاق بخروج مسلحي جماعة "جيش الإسلام" من بلدة دوما بالغوطة التي استعادت قوات سورية مدعومة من روسيا السيطرة عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن جماعة "جيش الإسلام" نفت توصلها لاتفاق لإجلاء مقاتليها من المدينة.

في حين يستعد آلاف الأشخاص، مسلحو المعارضة وأسرهم ومدنيون، لمغادرة جنوب الغوطة الشرقية في قوافل من الحافلات حصلت على مرور آمن إلى شمال غرب البلاد، أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لإخلاء مدينة دوما، من شأنه أن يسرع إحكام قوات النظام سيطرتها بالكامل على هذه المنطقة.

لكن جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما نفى التوصل إلى أي اتفاق لإجلاء مقاتليه من المدينة، مؤكداً أن "رفض التهجير" مطلب رئيسي في المفاوضات المستمرة مع الجانب الروسي.

وتشكل خسارة الغوطة الشرقية حيث كان يعيش نحو 400 ألف شخص ضربة موجعة للفصائل المعارضة تعد الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.

وتوصلت روسيا تباعاً مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء أكثر من 36 ألف شخص إلى منطقة إدلب (شمال غرب)، بعدما باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة من مساحة هذه المنطقة قرب دمشق.

ودخلت الجمعة لليوم السابع على التوالي حافلات إلى مدينة عربين في جنوب الغوطة الشرقية لاستكمال عملية الإجلاء من عربين وزملكا وعين ترما، بالإضافة إلى حي جوبر الدمشقي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا الجمعة عن "تجهيز 75 حافلة تقل 3614 شخصاً" بينهم 999 مسلحاً لنقلهم إلى إدلب.

وبموجب هذا الاتفاق، جرى منذ يوم السبت إجلاء 31890 شخصاً على ست دفعات الى إدلب، وفق إجمالي الإحصاءات اليومية التي تنشرها وكالة سانا تباعاً.

كما تم اجلاء أكثر من 4600 شخص من مدينة حرستا الأسبوع الماضي.

رفض التهجير

وتتزامن عمليات الاجلاء هذه مع مفاوضات بين روسيا وجيش الاسلام بشأن مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية.

وأعلن المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي الجمعة "التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة غير الشرعية لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب"

وإثر هذا الإعلان، أكد الناطق العسكري باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار أن "المفاوضات جارية للبقاء في المنطقة.. ولم نصل لاتفاق بعد".

وأضاف "نرفض الخروج والتهجير جملة وتفصيلاً" موضحاً أن "هذا مطلب أساسي في المفاوضات".

وأوردت وكالة سانا من جهتها معلومات "عن قرب التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج إرهابيي جيش الإسلام من دوما".

ومنذ بدء المفاوضات مع روسيا، يكرر قياديو جيش الإسلام رفضهم أي حل يتضمن إجلاءهم من معقلهم في دوما إلى أي منطقة أخرى.

"تنظيف" الغوطة

وتقدر دمشق خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية حتى الآن، منذ 28 شباط/ فبراير. ويتوزع هؤلاء بين السكان الذين خرجوا عبر الممرات الإنسانية إلى مراكز الإيواء بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم إلى مناطق الشمال السوري.

وقدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس إجلاء نحو 11 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية.

وأعلن أنه بحلول الأحد أو الإثنين "سنبدأ باعادة السكان إلى منازلهم في الغوطة الشرقية ليستعيدوا حياة طبيعية" في أشارة الى أولئك الموجودين في مراكز الإيواء المكتظة في ريف دمشق.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس أنه "نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي تشارف على الإنتهاء في الغوطة الشرقية، فهذه الضاحية للعاصمة السورية تم تنظيفها بشكل شبه تام من عناصر إرهابية ومتطرفين".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/03/2018