الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في غزة بعد مقتل 16 فلسطينيا وجرح المئات في ذكرى "يوم الأرض"

حذرت الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن دعت إليه الكويت، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة بعد مقتل 16 فلسطينيا وجرح المئات، إثر مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين خرجوا في مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف، وقوات الجيش الإسرائيلي.

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي بروك زيريهون الجمعة من أن "هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة" بعد مقتل فلسطينيين وجرح المئات في مواجهات مع قوات إسرائيلية خلال مسيرة في ذكرى "يوم الأرض".

وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إثر مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.

واجتمع أعضاء المجلس بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة حيث اندلعت مواجهات مع خروج عشرات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب الحدود الإسرائيلية، في احتجاجات واسعة تعتبر أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غزة العام 2014.

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بدوره قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن "خطر تصعيد التوتر حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة".

من جهتهما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الاجتماع بسبب تزامنه مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء الجمعة، مما حال دون حضور أي دبلوماسي إسرائيلي للجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى مساعدي السفراء.

وقال ممثل الولايات المتحدة خلال الجلسة "إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازنا"، مشددا على أنه "كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لكل الأطراف أن يشاركوا (في الاجتماع) هذا المساء". وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح البشرية التي وقعت اليوم".

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فأصدر قبيل التئام مجلس الأمن بيانا اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف أعمال العنف.

وبمناسبة إحيائهم "يوم الأرض" تدفق الجمعة عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الأطفال والنساء، على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة أسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة "للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

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وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من1400 آخرين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي "بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل".

وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي "لقد طالبت الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد"، مشيرا إلى أنه قام بتكليف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات الكفيلة ب "اتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية لحماية شعبنا".

وأكد عباس أيضا "إنني وأمام هذا الحدث الجلل أحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم، والجرحى، بنيران جيش الاحتلال، في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم".

ولقد تزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع إحياء "يوم الأرض" الذي يخلد كل30 آذار/مارس مقتل 6 فلسطينيين دفاعا عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل سنة 1976.

في ذات السياق، اتهمت تركيا الجمعة إسرائيل باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافىء للقوة ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية اليوم (الجمعة) في غزة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/03/2018