اليمن: حريق في مخازن برنامج الأغذية العالمي بالحديدة يتلف أطنانا من المساعدات

اندلع حريق السبت في مخازن تضم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تعود لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في الحديدة (غرب). وأعلن مسؤول في هذه المدينة الساحلية أن ألسنة اللهب طاولت أربعة مخازن وأتت على نحو 50 طنا من المساعدات.

أتلف حريق هائل يوم السبت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني إثر اندلاعه في مخازن خاصة ببرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية، حسبما أعلنت السلطات.

وفي الحديدة أكبر ميناء يمني ويعتبر شريان هذا البلد الفقير الذي يعتمد على المساعدات الدولية لسد جوع سكانه الذين باتوا على حافة المجاعة، على ما تقول الأمم المتحدة.

وأوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين وقوع حريق "هائل" أتى على كميات كبيرة من المساعدات، بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وأفاد مسؤول في الحديدة أن ألسنة اللهب طاولت أربعة مخازن وأتت على نحو50 طنا من المساعدات.

من جهته، ناشد مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد التحقيق في الحريق. وحمل عبد الراغب فاتح الحوثيين بشكل ضمني، المسؤولية عن الحريق قائلا "ينبغي معاقبة المجرمين المتسببين في الحريق"، على ما نقلت عنه وكالة سبأ الحكومية.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في آذار/مارس2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

ونتيجة للصراع، قتل نحو10 آلاف يمني وأصيب 53 ألفا بجروح، فيما السكان مهددون بالمجاعة ووباء الكوليرا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع إحصاء 22,2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ونحو 8,4 ملايين شخص على وشك المجاعة.

كما قضى أكثر من 2200 شخص بسبب تفشي وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد في نيسان/أبريل 2017 وأصاب نحو 1,1 مليون شخص، فيما سجل ظهور مرض الخناق مجددا في البلاد للمرة الأولى منذ1982 .

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/04/2018