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الشرق الأوسط

ريبورتاج فرانس24: الغزاويون مصرون على استكمال "مسيرة العودة" رغم التهديدات الإسرائيلية

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو طارق عرار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/04/2018

يواصل المئات من شباب غزة المشاركة في "مسيرة العودة" على الحدود بين القطاع وإسرائيل، رغم المخاطر التي يواجهونها. الصحافيان مارين فلاهوفيتش وجيمي هوتشيون أعدا لفرانس24 هذا الريبورتاج الحصري حول الحراك الذي سيستمر ستة أسابيع.

نشرت في : 01/04/2018

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