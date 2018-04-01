ريبورتاج فرانس24: الغزاويون مصرون على استكمال "مسيرة العودة" رغم التهديدات الإسرائيلية

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موسكو تدعو لندن إلى سحب أكثر من 50 دبلوماسيا بريطانيا من الأراضي الروسية
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كاليفورنيا: التشريح يكشف أن الشاب الأسود الذي قتلته الشرطة أصيب من الخلف
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أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا إثر حادث على الحدود
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مصر.. تزايد مضطرد لعدد السكان وسط أوضاع اقتصادية صعبة
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ترامب يجمد أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سوريا
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كوستاريكا: دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها قس إنجيلي ومرشح يساري
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اليمن: الحرب وراء أبواب مغلقة
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القوات السورية تعلن استعادة السيطرة بشكل كامل على معظم مناطق الغوطة الشرقية
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روسيا: استقالة حاكم كيميروفو على خلفية كارثة حريق المركز التجاري
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الأمير هاري وخطيبته ميغان يبدآن الاستعدادات للزواج
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اليمن: حريق في مخازن برنامج الأغذية العالمي بالحديدة يتلف أطنانا من المساعدات
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اعتراض أمريكي يمنع صدور بيان مجلس الأمن حول المواجهات الدامية في قطاع غزة
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