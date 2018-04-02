إسرائيل تتفق مع الأمم المتحدة لترحيل مهاجرين أفارقة إلى أوروبا كانت تعتزم طردهم

أعلنت إسرائيل الاثنين في بيان أنها توصلت لاتفاق مع الأمم المتحدة لترحيل المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية. وكانت إسرائيل قبل هذا الاتفاق، تعتزم طرد هؤلاء المهاجرين الذين يقدر عددهم بنحو 42 ألف مهاجر أفريقي.

توصلت إسرائيل إلى تفاهمات مع الأمم المتحدة لاستبدال خطتها طرد المهاجرين الأفارقة بترحيلهم إلى دول غربية تحت رعاية الأمم المتحدة وبموافقة المجتمع الدولي بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين في بيان.

وتضمن البيان "توصلت إسرائيل إلى تفاهمات مشتركة غير مسبوقة مع مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين حول قضية المهاجرين الأفارقة، بأن يتم ترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر إلى الدول الغربية بالاتفاق مع العديد من هذه الدول، بينما تقوم إسرائيل بتنظيم وضع المتبقين".

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وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وأريتريا، حاليا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل أن تتراجع على ما يبدو عن الأمر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/04/2018