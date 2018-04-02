الإمارات ترفع شكوى رسمية ضد قطر لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

أعلنت الإمارات الاثنين أنها قدمت شكوى ضد قطر لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، متهمة مقاتلات قطرية باعتراض طائرات مدنية إماراتية. وتأتي هذه الأزمة في إطار سلسلة أزمات بين البلدين منذ قطع العلاقات بينهما فيما يعرف بأزمة الخليج.

اشتكت الإمارات الاثنين رسميا ضد قطر لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، فيما يتعلق باعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي أن التعرض للطائرات الإماراتية "يشكل خرقا متعمدا من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديدا لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات".

وتابع السويدي أن هذا التصرف كان "غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين".

ويذكر أن الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي أن طائرتين مقاتلتين قطريتين "اقتربتا بصورة خطيرة" من طائرة ركاب تجارية وأخرى مروحية مدنية.

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والعلاقات بين دولة الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما نفته الإمارة الغنية مرارا.

واتخذت الدول الأربع لدى قطع علاقاتها مع قطر إجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، بينها منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها. وانخرطت الإمارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الأشهر الأخيرة. وسبق أن اتهمت الإمارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجواء البحرين في واقعتين.

وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد في الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/04/2018