العراق: الحكم بإعدام ست تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية"

حكم القضاء العراقي بإعدام ست تركيا وجهت إليهن تهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد حضرت أغلبية المتهمات برفقة أطفالهن. ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين على الحكم بإعدام 15 امرأة تركية تتراوح أعمارهن بين عشرين وخمسين عاما.

أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالإعدام بحق ست تركيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن "قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالإعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم ’الدولة الإسلامية‘، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد".

واعترفت النساء خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية بهدف مرافقة أزواجهن الذين ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". فيما رافق أطفال غالبية المدانات اللواتي قلن إنهن سلمن أنفسهن لقوات البشمركة الكردية بعدما فررن من تلعفر خلال عمليات استعادة هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى من الجهاديين.

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وحكم القضاء العراقي في شباط/فبراير بإعدام 15 امرأة تركية تتراوح أعمارهن بين عشرين وخمسين عاما، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وسبق ذلك صدور حكم بإعدام ألمانية، بينما أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/04/2018