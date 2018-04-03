الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

المكسيك: سكان أصليون في السجون لعدم إتقانهم اللغة الإسبانية!

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا: حركة إضراب كثيفة لعمال السكك الحديدية في تحدي لإصلاحات ماكرون

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

محمد بن سلمان: "للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في أن تكون لكل منهما أرضه"

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

نساء يطلبن التحول لـ"باربي" في الإمارات

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: حركة إضرابية واسعة ضد إصلاحات ماكرون تشمل عدة قطاعات

للمزيد

وجها لوجه

تلاسن وتشابك في البرلمان التونسي: تراكمات أم تصفية حسابات؟

للمزيد

النقاش

الانتخابات الرئاسية المصرية: السيسي يفوز بولاية ثانية بنسبة 97 بالمئة من نسبة الأصوات

للمزيد

حدث اليوم

قطاع غزة: 17 قتيلا منذ الجمعة والاحتجاجات مستمرة

للمزيد

ريبورتاج

إسرائيل تغلق الضفة الغربية بشكل كامل تحسبا للأعياد اليهودية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

نتانياهو يلغي الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المهاجرين الأفارقة

© أ ف ب/أرشيف | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/04/2018

أعلن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إلغاء اتفاقيات مع الأمم المتحدة بخصوص ترحيل نحو 16 ألف من المهاجرين الأفارقة الذين يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني، وتسوية أوضاع المتبقين منهم التي ذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن عددهم يقارب 42 ألف مهاجر أغلبهم من السودان وأريتريا.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنه ألغى التفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية بعد أن سمع ملاحظات كثيرة عن عيوب هذه الاتفاقية.

وقال نتانياهو في بيان "بعد الاستماع  باهتمام إلى ملاحظات وتصريحات حول الاتفاقية وبعد تقييم الإيجابيات والسلبيات والمزايا والعيوب، قررت إلغاء الاتفاقية" التي نصت على ترحيل نحو 16 ألف مهاجر إلى دول غربية بالاتفاق معها وتنظيم وضع المتبقين في إسرائيل.

ويعد نتانياهو تدفق المهاجرين غير اليهود تهديدا لنسيج دولة إسرائيل.

وتابع نتانياهو "على الرغم من الصعوبات القانونية والدولية المتزايدة، سنواصل العمل بتصميم على استنفاد كل الإمكانيات المتاحة لنا واستخدامها لترحيل المتسللين. وفي نفس الوقت سنواصل البحث عن حلول إضافية".

وفي مؤتمر صحفي عقده نتانياهو الاثنين قال إن "الاتفاق مع الأمم المتحدة ينص على أنه مقابل كل مهاجر يغادر البلاد، نلتزم منح الإقامة الموقتة لمهاجر آخر للبقاء في إسرائيل"، لافتا إلى "أننا سنستخدم الميزانية التي وضعت للخطة السابقة لترحيلهم، في خطة لتطوير منطقة جنوب تل أبيب، وأيضا لتوزيعهم في كل أنحاء إسرائيل".

ثم تراجع ليل الاثنين معلنا تعليق الاتفاقية، ثم ألغاها ظهر الثلاثاء.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي معظمهم من السودان وأريتريا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل أن تتراجع عن الأمر.

بدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق إلى إسرائيل في العام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/04/2018

  • إسرائيل

    نتانياهو يعلق تنفيذ الاتفاق حول ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية

    للمزيد

  • هجرة غير شرعية

    إسرائيل تمهل المهاجرين الأفارقة حتى بداية أبريل للمغادرة أو السجن

    للمزيد

  • الهجرة

    إسرائيل تطلق خطة لطرد نحو 40 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي