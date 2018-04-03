نتانياهو يلغي الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المهاجرين الأفارقة

أعلن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إلغاء اتفاقيات مع الأمم المتحدة بخصوص ترحيل نحو 16 ألف من المهاجرين الأفارقة الذين يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني، وتسوية أوضاع المتبقين منهم التي ذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن عددهم يقارب 42 ألف مهاجر أغلبهم من السودان وأريتريا.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنه ألغى التفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية بعد أن سمع ملاحظات كثيرة عن عيوب هذه الاتفاقية.

وقال نتانياهو في بيان "بعد الاستماع باهتمام إلى ملاحظات وتصريحات حول الاتفاقية وبعد تقييم الإيجابيات والسلبيات والمزايا والعيوب، قررت إلغاء الاتفاقية" التي نصت على ترحيل نحو 16 ألف مهاجر إلى دول غربية بالاتفاق معها وتنظيم وضع المتبقين في إسرائيل.

ويعد نتانياهو تدفق المهاجرين غير اليهود تهديدا لنسيج دولة إسرائيل.

وتابع نتانياهو "على الرغم من الصعوبات القانونية والدولية المتزايدة، سنواصل العمل بتصميم على استنفاد كل الإمكانيات المتاحة لنا واستخدامها لترحيل المتسللين. وفي نفس الوقت سنواصل البحث عن حلول إضافية".

وفي مؤتمر صحفي عقده نتانياهو الاثنين قال إن "الاتفاق مع الأمم المتحدة ينص على أنه مقابل كل مهاجر يغادر البلاد، نلتزم منح الإقامة الموقتة لمهاجر آخر للبقاء في إسرائيل"، لافتا إلى "أننا سنستخدم الميزانية التي وضعت للخطة السابقة لترحيلهم، في خطة لتطوير منطقة جنوب تل أبيب، وأيضا لتوزيعهم في كل أنحاء إسرائيل".

ثم تراجع ليل الاثنين معلنا تعليق الاتفاقية، ثم ألغاها ظهر الثلاثاء.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي معظمهم من السودان وأريتريا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل أن تتراجع عن الأمر.

بدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق إلى إسرائيل في العام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/04/2018