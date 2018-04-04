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أربع دول أفريقية تتفق على خطة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل
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من هو ميغيل دياز كانيل الوجه الجديد لما بعد الثورة الكوبية؟
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سلمى الماجدي أول مدربة عربية لكرة القدم
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ما الذي تبقى من "الحلم" بعد نصف قرن على اغتيال مارتن لوثر كينغ؟
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أنطونيو غوتيريس: "السلام في اليمن ممكن"
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جائزة الشيخ زايد للكتاب تكافئ مبدعين من سوريا والإمارات ومصر وتونس والمغرب
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موسكو تطالب لندن بالاعتذار في قضية تسميم سكريبال
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الحكومة النمساوية تنوي حظر الحجاب للفتيات بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال
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فرنسا: دليل المسافرين لإضراب وسائل المواصلات الممتد على ثلاثة أشهر
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البحرين تصادر جوازي سفر لنائب وناشط أوروبيين يسعيان لزيارة ناشط حقوقي سجين
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الجزائر: قصر تافيلالت.. أول مدينة بيئية تم بناؤها في بوابة الصحراء غرداية
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سوريا: مخاوف من تنامي النفوذ الروسي والإيراني بعد انسحاب القوات الأمريكية
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