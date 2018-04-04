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الشرق الأوسط

سوريا: مخاوف من تنامي النفوذ الروسي والإيراني بعد انسحاب القوات الأمريكية

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو خالد الغرابلي

آخر تحديث : 04/04/2018

تعتزم الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية بشكل كامل من سوريا، حيث تتواجد في إطار تحالف دولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". ما قد يتيح المجال لتنامي نفوذ روسيا وإيران. يحلل محرر الشؤون الدولية في قناة فرانس24 خالد الغرابلي، خلفيات هذا القرار وتداعياته المحتملة.

نشرت في : 04/04/2018

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