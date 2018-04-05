السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه خزانات "أرامكو" النفطية

أكدت السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن باتجاه منطقة جازان الجنوبية الحدودية، بعد إعلان الحوثيين استهداف خزانات لشركة "أرامكو" النفطية في المنطقة.

قالت السعودية إنها اعترضت صاروخا بالستيا أطلق من اليمن باتجاه منطقة جازان، وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف خزانات لشركة "أرامكو" النفطية في المنطقة.

وأكدت من جهتها عملاقة النفط السعودي في حسابها على تويتر أن مرافقها في جازان "آمنة وتعمل بشكل طبيعي"، بعدما انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لحريق قال ناشروه إنه صور قرب خزانات تابعة للشركة.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العسكري في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت عملية إطلاق الصاروخ من صعدة في شمال اليمن باتجاه جازان عند الساعة 21,31 ت غ بالتوقيت المحلي.

طهران تنفي تزويد الحوثيين بصواريخ بالستية

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تم اعتراض الصاروخ وتدميره (...) وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار".

وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل ذلك عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أن "القوة الصاروخية" التابعة لهم استهدفت بصاروخ بالستي من طراز "بدر-1" خزانات لشركة "أرامكو" في جازان.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصاروخ بعد يوم من مهاجمة يمنيين لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر في عملية أسفرت عن "أضرار طفيفة"، وفقا للتحالف.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في آذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

وفي الأشهر الماضية ضاعف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وأوضحت السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الصواريخ لكن الحطام المتناثر أسفر عن مقتل عامل مصري في الرياض.

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح والمواد والمكونات اللازمة لتصنيع الصواريخ، وتنفي طهران هذا الاتهام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/04/2018