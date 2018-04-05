تركيا: أربعة قتلى في إطلاق نار بجامعة شمال غرب البلاد

لقى أربعة أشخاص حتفهم الخميس في عملية إطلاق نار داخل جامعة عثمان غازي شمال غرب تركيا. وذكر رئيس الجامعة حسن جونين أن المهاجم وهو باحث بالجامعة، قتل مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليات بالرصاص، بالإضافة إلى محاضر وموظف في كلية التربية. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الشرطة اعتقلت المهاجم بعد استسلامه دون مقاومة.

قال حسن جونين رئيس جامعة عثمان غازي التركية ووسائل إعلام محلية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس في إطلاق نار بالجامعة التي تقع في إقليم أسكي شهر بشمال غرب البلاد.

وذكر رئيس الجامعة أن المسلح، وهو باحث في الجامعة، قتل مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليات ومحاضرا وموظفا في كلية التربية بالجامعة رميا بالرصاص. وقال تلفزيون سي.إن.إن ترك إن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وقال جونين إن المهاجم دخل كلية التربية ومعه مسدس وأطلق النار على الأربعة.

وأظهرت لقطات من موقع الهجوم عددا من رجال الشرطة ورجال الإسعاف في المنطقة بينما يجري علاج طلبة وموظفين في عربات إسعاف.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة اعتقلت المهاجم.

ولم يتضح بعد دوافع الرجل. وقال مراسل للأناضول متحدثا لقناة سي.إن.إن ترك إن المهاجم استسلم للشرطة ولم يحاول الهرب.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 05/04/2018