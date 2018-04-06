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الشرق الأوسط

سوريا: مقتل 27 مدنيا على الأقل في غارات جوية للنظام السوري على دوما

© أ ف ب / أرشيف | جندي سوري يسير في حي جوبر المدمر في الغوطة الشرقية قرب دمشق في 2 نيسان/أبريل 2018

فيديو مفيدة برهومي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/04/2018

لقي 27 مدنيا على الأقل مصرعهم، بينهم 5 أطفال في ضربات جوية مكثفة شنتها قوات النظام السوري على مدينة دوما الجمعة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 42 غارة جوية. وتأتي تلك التطورات بعد توقف تنفيذ إجلاء المقاتلين من المدينة التي تعد آخر جيب للمعارضة قرب دمشق.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 27 مدنيا على الأقل، بينهم 5 أطفال في قصف جوي مكثف لقوات النظام السوري على مدينة دوما.

وأضاف المرصد أن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 42 ضربة جوية.

من جانبها، أفادت وكالة سانا الرسمية أن الطيران السوري شن غارات ردا على "قصف بالقذائف" على "ممر الوافدين وضاحية الأسد السكنية" في حرستا، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب انقسامات داخلية في صفوف "جيش الإسلام" البالغ عديده نحو عشرة آلاف مقاتل يسيطرون على دوما، إذ يرفض جناحه المتشدد اتفاق الإجلاء.

وقال عبد الرحمن "تم تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/04/2018

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