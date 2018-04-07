اليمن: مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين للحوثيين قرب مدينة ميدي

قالت مصادر عسكرية السبت، إن عشرات الجنود السودانيين قتلوا في كمين نصبه الحوثيون بالقرب من مدينة ميدي اليمنية ليل الخميس إلى الجمعة. وأفاد ضابط يمني ميداني أن الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية (...) ما جعلها في مرمى نيرانهم". يذكر أن السودان هي إحدى الدول المشاركة في التحالف العربي التي تقوده السعودية باليمن.

أفادت مصادر عسكرية السبت بمقتل عشرات الجنود السودانيين ليل الخميس الجمعة في كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدي في اليمن.

وقالت المصادر العسكرية إن الجنود قتلوا في عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا" في منطقة المزارع والمخازن قرب ميدي في محافظة حجة.

وقال ضابط يمني ميداني إن الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية (...) ما جعلها في مرمى نيرانهم".

من جهتها، بثت قناة "المسيرة" لقطات قالت إنها "انكسار زحف القوات السودانية في صحراء ميدي" وما وصفته بأنه "جانب من قتلى الجيش السوداني والدبابات التي دمرها وأعطبها أبطال الجيش واللجان الشعبية".

ولم يتسن الحصول على اَي تعليق من السلطات السودانية.

الخسارة الأكبر من نوعها منذ العام 2015

وذكرت مصادر عسكرية أن مقتل الجنود السودانيين يعتبر الخسارة الأكبر من نوعها منذ وصولهم العام 2015.

وينتشر مئات الجنود السودانيين في اليمن ضمن التحالف التحالف العربي الذي بدا تدخله بقيادة السعودية في اذار/مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في هذا البلد الفقير.

ويمتنع الجيش السوداني عن التطرق إلى عملياته ضمن التحالف في اليمن. وفي نيسان/أبريل 2017 ، أعلن مقتل خمسة جنود وفي كانون الثاني/يناير 2016 عن مقتل جندي.

والخميس ، قال مسؤولون عسكريون يمنيون إن التحالف قام بنقل المعارك إلى صعدة القريبة من حجة. وتشكل المنطقتان معقلا للحوثيين في شمال البلاد.

كما تعتبر صعدة القاعدة الرئيسية لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية.

وأكد المسؤولون وصول مئات من الجنود السعوديين والسودانيين إلى عدة خطوط أمامية في منطقة صعدة لدعم الجنود الحكوميين.

واشتدت حدة المعارك منذ وصول هذه التعزيزات بدعم من طيران التحالف. وتمكنت قوات التحالف من التقدم مسافة عدة كيلومترات، وفقا لمسؤولين يمنيين.

وتأتي العملية في وقت يتعثر فيه التحالف من أجل التقدم على جبهات مأرب (وسط) والحديدة (غرب).

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 07/04/2018