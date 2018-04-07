جبران باسيل: لبنان بحاجة للإصلاح ومؤتمر "سيدر" ليس سوى بداية المشوار

آخر تحديث : 07/04/2018
يستضيف شخصية سياسية أو ثقافية أو اقتصادية، قد تكون فرنسية أو عربية أو عالمية، لتجيب عن أسئلة متعلقة بقضية مثيرة للاهتمام. السبت والأحد الساعة 16:15 بتوقيت باريس.
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07/04/2018 ECONOMIE
وزير المالية اللبناني: لبنان ليس بلدا مفلسا واقتصاده سيتعافى
يستضيف حوار فرانس24 وزير المالية اللبناني علي حسن خليل للحديث عن مؤتمر باريس أربعة الذي تشارك فيه عشرات الدول والهيئات ويعقد لمساعدة ودعم الاقتصاد اللبناني من خلال استثمارات...
03/04/2018 اليمن
أنطونيو غوتيريس: "السلام في اليمن ممكن"
يستضيف هذا الحوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أثناء حضوره لمؤتمر للدول المانحة لليمن في جنيف. ويدور الحديث معه حول الحرب في اليمن، والأزمة السورية، والتطورات...
30/03/2018 اليمن
محمد علي الحوثي لفرانس24: طورنا صواريخ روسية وكورية وسنستمر في الرد على السعودية
دخلت الحرب في اليمن هذا الأسبوع عامها الرابع، وبهذه المناسبة شنت جماعة أنصار الله هجوما غير مسبوق بالصواريخ الباليستية على السعودية. فمن أين أتت هذه الأسلحة؟ ما هو حجمها وعددها؟...
26/03/2018 لبنان
أشرف ريفي : الضعف والخروج عن الثوابت دفع الشباب نحو التطرف وحرصنا على السلم الأهلي أكبر من حرص حزب الله
ضيف هذه الحلقة من برنامج "حوار" اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق ومرشح في الانتخابات التشريعية القادمة.