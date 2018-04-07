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يستضيف شخصية سياسية أو ثقافية أو اقتصادية، قد تكون فرنسية أو عربية أو عالمية، لتجيب عن أسئلة متعلقة بقضية مثيرة للاهتمام. السبت والأحد الساعة 16:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 07/04/2018

جبران باسيل: لبنان بحاجة للإصلاح ومؤتمر "سيدر" ليس سوى بداية المشوار

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

يستضيف حوار فرانس24 وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل الذي تطرق لملفات عدة، الأبرز بينها المؤتمر الدولي لمساعدة الاقتصاد اللبناني والذي كان ناجحا، على حد تعبير الوزير معتبرا إياه بداية المشوار. كما تحدث عن الانتخابات النيابية ودعا اللبنانيين في الخارج إلى التصويت بكثافة. بالإضافة إلى مواضيع إقليمية ومحلية أخرى.

إعداد عباس الحاج حسن

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