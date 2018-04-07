فرنسا تدين "إطلاق النار العشوائي" للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا السبت، دانت فيه "إطلاق النار العشوائي" للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة الجمعة، والذي أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. وطالب البيان "برفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات اللازمة لإسرائيل لإنهاء الأزمة الإنسانية وتأجيج التوترات".

دانت فرنسا السبت "إطلاق النار العشوائي" للجيش الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين الجمعة ودعت إلى "ضبط النفس" في استخدام القوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية أنييس فون دير مول في بيان "تدين فرنسا إطلاق النار العشوائي للجيش الإسرائيلي. لا بد من إلقاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة".

وأضافت المتحدثة "تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس مشددة على أن استخدام القوة يجب ألا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولي الإنساني تفاديا لوقوع ضحايا جديدة".

وتابعت "رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل سيتيح فقط إنهاء الأزمة الإنسانية وتفادي تأجيج التوترات".

ورغم التحذيرات الإسرائيلية تجمع آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، لثاني يوم جمعة على التوالي.

وقتل تسعة متظاهرين بالرصاص وأصيب 500 بجروح بحسب وزارة صحة حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 07/04/2018