مصر: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تسمح "لأوبر" و"كريم" بمواصلة نشاطهما

حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السبت، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب في مصر. وقالت مصادر قضائية إن الحكم الجديد يسمح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في القضية. يذكر أن مصر تعد أكبر سوق لأوبر بالشرق الأوسط ويعمل لديها نحو 157 ألف سائق.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري في آذار/مارس بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب.

وقالت مصادر قضائية إن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت اليوم بالسماح لهما بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محاكم القضاء الإداري، حكما نهائيا في القضية.

وتقول المصادر القضائية إن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت أوبر حذوها. وتقول شركة كريم إنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وإنها تواصل عملها المعتاد.

وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل النقل المعتمدة في عملها على تطبيقات الإنترنت إلى مجلس النواب، لكن لا يعرف متى يصدر.

وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم، ومقرها دبي، قائلين إنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.

وقال السائقون أيضا إن أوبر مسجلة كمركز اتصالات وكريم كشركة إنترنت. وفي 20 آذار/مارس قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين.

نحو 157 ألف سائق يعملون لدى أوبر بمصر

وتقول أوبر إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفا في 2017 ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.

وقالت الشركة في العام الماضي إنها ملتزمة بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الشركة عن استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة.

وكان على الشركة أن تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين لتتيح لسائقيها سيارات مناسبة وأن تعدل أسعار الركوب لتضمن ألا يلحق التضخم ضررا شديدا بالعاملين فيها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد اللطيف وأكد المدير العام لأوبر في القاهرة قوله إن مصر من أسرع أسواق الشركة نموا.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 07/04/2018