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الشرق الأوسط

نجلا ترامب يحضران حفل زفاف ابنة مدير مجموعة "داماك" في دبي

© أ ف ب | دونالد ترامب جونيور يرد على أسئلة صحافيين خلال جولة في بنسلفانيا في 12 آذار/مارس 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/04/2018

نشر حسين سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" التي تعتبر من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط صورا على حسابيه على تويتر وإنستاغرام لحفل زفاف ابنته يظهر فيها نجلا دونالد ترامب. وأنشأت شركة "داماك" نادي ترامب الدولي للغولف في دبي الذي افتتح بعد حوالي شهر من تولي ترامب الرئاسة.

حضر دونالد ترامب الابن وشقيقه إيريك ترامب النجلان الأكبران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في دبي حفل زفاف ابنة قطب العقارات حسين سجواني الذي نشر الجمعة على حسابيه في تويتر وإنستاغرام صورا لهما.

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب في مناسبة خاصة جدا لعائلتي حيث كنا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

و"داماك" التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في شباط/فبراير 2017، بعد شهر من تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وتشير تقديرات إلى أن ثروة سجواني الذي يملك 72 بالمئة من "داماك" تصل إلى 5,2 مليار دولار.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/04/2018

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