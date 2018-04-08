الرئيس اللبناني: "حادث استقالة الحريري بات من الماضي ومن قدم تلك النصيحة السيئة تم استبعاده"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريحات لشبكة "تي في 5 موند" الفرنسية الأحد أن علاقات بلاده مع السعودية "تعود إلى طبيعتها". ووصف عون أزمة استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بالحادث"، مشيرا إلى أن "شخص قدم نصيحة سيئة" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقد تم "استبعاده" بعد ذلك.

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد عن ارتياحه إزاء "التقارب" بين بلاده والسعودية التي جددت الجمعة قرضا بقيمة مليار دولار للبنان بعد خمسة أشهر على أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال عون لشبكة "تي في 5 موند" الفرنكوفونية "إنه تقارب بالطبع، وفي مطلق الأحوال، فإن السعودية بلد صديق".

وتابع أن "العلاقات مع السعودية تعود إلى طبيعتها".

عون: استقالة الحريري كان بسبب "شخص قدم نصيحة سيئة" لولي العهد السعودي وتم استبعاده بعد ذلك"

وقال عون تعليقا على الأزمة "كان حادثا" ملمحا إلى "شخص قدم نصيحة سيئة" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقد تم "استبعاده" بعد ذلك. وختم "هذا بات من الماضي".

ووصف عون الأزمة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر حين أعلن سعد الحريري استقالته من الرياض، بأنها "حادث".

وفي تعليق على الانتخابات التشريعية التي ستجري في لبنان في 6 أيار/مايو وستكون الأولى منذ 2009، قال عون إن قضية الحريري سيكون لها "حتما" تأثير على الاقتراع معتبرا أنها "ستنمي لدى اللبنانيين شعورا قويا بالاستقلال وعدم القبول بالتدخلات الخارجية في شؤوننا".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/04/2018