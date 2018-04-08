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الشرق الأوسط

القدس: عشرات آلاف الأرثوذكس يحتفلون بـ"سبت النور" عشية عيد الفصح

© أ ف ب | مؤمنون أورثوذكس يحتفلون بـ"سبت النور" عشية الفصح بكنيسة القيامة بالقدس، 7 نيسان/أبريل 2018

فيديو أنمار حجازي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/04/2018

احتفل عشرات الآلاف من الحجاج الأرثوذكس بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس القديمة عشية عيد الفصح حسب التقويم الشرقي. ويعتبر "سبت النور" من أقدس الاحتفالات الدينية لدى الأرثوذكس في العالم وترمز هذه الطقوس إلى الخلود والسلام والتجديد.

تجمع عشرات الآلاف من الحجاج الأرثوذكس السبت في كنيسة القيامة بالقدس القديمة للاحتفال بـ"سبت النور" عشية عيد الفصح حسب التقويم الشرقي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن سبعة آلاف من الحجاج على الأقل غصت بهم كنيسة القيامة حملوا "الشعلة المقدسة"، التي ترمز إلى قيامة المسيح إلى الكنائس الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. كما وقف آلاف آخرون في باحة الكنيسة بانتظار الحصول على الشعلة التي انتقلت من شمعة إلى أخرى وسط تدافع وحماسة لافتة.

وتشترك الطوائف الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية في إدارة الكنيسة، والتي بنيت حيث دفن المسيح وفقا للمعتقدات المسيحية.

ويعتبر "سبت النور" من أقدس الاحتفالات الدينية لدى الأرثوذكس في العالم وترمز هذه الطقوس إلى الخلود والسلام والتجديد.

وكان المسيحيون يشكلون أكثر من 18 بالمئة من سكان الأرض المقدسة عندما تأسست إسرائيل عام 1948، لكنهم باتوا أقل من إثنين بالمئة معظمهم من الأرثوذكس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/04/2018

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