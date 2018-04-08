الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

وزير المالية اللبناني: لبنان ليس بلدا مفلسا واقتصاده سيتعافى

للمزيد

حوار

جبران باسيل: لبنان بحاجة للإصلاح ومؤتمر "سيدر" ليس سوى بداية المشوار

للمزيد

مراسلون

موريتانيا: السياحة لمكافحة الإرهاب

للمزيد

وقفة مع الحدث

نقاط "التباين" بين السعودية وفرنسا؟

للمزيد

أسبوع في العالم

قمة أنقرة: قمة ثلاثية لم تحل الأزمة السورية؟

للمزيد

حدث اليوم

السعودية: هل من انتقادات للإصلاحات؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: توقيف إمام المركز الإسلامي البلجيكي في مولنبيك ببروكسل بتهمة التطرف

للمزيد

ثقافة

المخرج التونسي وليد مطار: "أحرص على الواقعية في كل نواحي الإخراج"

للمزيد

ريبورتاج

سياسيون فرنسيون يشاركون في تنظيف شوارع باريس وضواحيها !

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

المحكمة الجنائية الدولية تحذر من ملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب في غزة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/04/2018

حذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد من أن المحكمة يمكن أن تقاضي كل من يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة. وتعليقا على مقتل 30 فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات على الحدود الشرقية للقطاع قالت بنسودا إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية".

حذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد من أن المحكمة يمكن أن تحاكم مركتبي الفظائع في قطاع غزة، داعية إلى إنهاء إراقة الدماء التي يشهدها القطاع.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي "يجب أن يتوقف استخدام العنف" وإن "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

وتعليقا على أعمال العنف الأخيرة، قالت بنسودا إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية".

وقالت إن أي جرائم جديدة مفترضة "ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي".

ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة حيث قتل نحو 30 فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.

وقتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي مع تجدد الصدامات الجمعة الماضية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة.

ووقعت السلطات الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.

بعدها، أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران/يونيو 2014.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية منذ تشكيلها في 2002.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 08/04/2018

  • النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

    مقتل صحافي فلسطيني وفشل مجلس الأمن في تبني بيان حول المواجهات في غزة

    للمزيد

  • قطاع غزة

    مقتل 9 فلسطينيين في مواجهات دامية للجمعة الثانية على التوالي على حدود قطاع غزة

    للمزيد

  • قطاع غزة

    إسرائيل تتوعد الفلسطينيين "برد قاس" في مواجهة مظاهرات مرتقبة الجمعة

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي