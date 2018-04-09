اتفاقات ثقافية فرنسية سعودية لبناء دار أوبرا وتشكيل أوركسترا

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين الاثنين، أن باريس ستساعد المملكة العربية السعودية في تشكيل أوركسترا وطنية وإنشاء دار أوبرا. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة المحافظة دينيا إلى الانفتاح على الغرب.

وقعت الحكومة الفرنسية ممثلة في وزيرة الثقافة فرانسواز نيسين الاثنين مع نظيرتها السعودية اتفاقات تعاونية ثقافية. وستقوم فرنسا بموجب هذه الاتفاقات بمساعدة الرياض في إنشاء دار أوبرا وتشكيل أوركسترا موسيقي. جاء ذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباريس محمد بن سلمان والذي يتبع سياسة انفتاحية على الغرب لتحسين صورة المملكة في الخارج.

وقالت الوزيرة نيسين للصحفيين بعد لقائها مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس "اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على تشكيل أوركسترا وطنية وإنشاء دار أوبرا".

غموض يلف زيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان لفرنسا

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا بعد ظهر الأحد قادما من الولايات المتحدة، وتناول العشاء مساءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر في وسط باريس.

وفي حين أمضى ولي العهد ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة حيث عقد لقاءات ووقع اتفاقات عديدة، لن تستمرّ زيارته لفرنسا إلا ثلاثة أيام وسط تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعماله الذي لا يزال غامضاً.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 09/04/2018