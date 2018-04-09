الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراقبون

دونالد ترامب ضحية للأخبار الكاذبة على الإنترنت

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما هي الملفات الساخنة على طاولة محادثات بن سلمان وماكرون؟

للمزيد

حوار

وزير المالية اللبناني: لبنان ليس بلدا مفلسا واقتصاده سيتعافى

للمزيد

حوار

جبران باسيل: لبنان بحاجة للإصلاح ومؤتمر "سيدر" ليس سوى بداية المشوار

للمزيد

مراسلون

موريتانيا: السياحة لمكافحة الإرهاب

للمزيد

وقفة مع الحدث

نقاط "التباين" بين السعودية وفرنسا؟

للمزيد

أسبوع في العالم

قمة أنقرة: قمة ثلاثية لم تحل الأزمة السورية؟

للمزيد

حدث اليوم

السعودية: هل من انتقادات للإصلاحات؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: توقيف إمام المركز الإسلامي البلجيكي في مولنبيك ببروكسل بتهمة التطرف

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

موسكو ودمشق تتهمان إسرائيل بالإغارة على مطار التيفور العسكري

© أ ف ب

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/04/2018

اتهمت روسيا وسوريا إسرائيل بالمسؤولية عن الغارة التي استهدفت مطار التيفور العسكري بين حمص وتدمر في وسط سوريا صباح الإثنين. وقال الجيش الروسي إن "طائرتي اف-15 تابعتين للجيش الاسرائيلي قصفتا المطار بصواريخ موجهة عن بعد انطلاقا من الأراضي اللبنانبة دون دخول المجال الجوي السوري.

قال مصدر عسكري سوري صباح الاثنين إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

للمزيد: ضربات جوية تستهدف مطار التيفور العسكري السوري وواشنطن تنفي تنفيذها

وأوضح المصدر العسكري أن "العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية". وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم مقاتلون إيرانيون.

وأكد الجيش الروسي أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري بين حمص وتدمر في وسط سوريا في وقت مبكر من صباح الاثنين، انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "طائرتي اف-15 تابعتين للجيش الإسرائيلي قصفتا المطار بين الساعة 03:25 و03:53 بتوقيت موسكو (00:25 و00:53 ت غ) بثمانية صواريخ موجهة عن بعد من الأراضي اللبنانية بدون دخول المجال الجوي السوري".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/04/2018

  • سوريا

    المرصد السوري: مقتل 14 مقاتلا من بينهم إيرانيون خلال استهداف مطار التيفور

    للمزيد

  • سوريا

    ضربات جوية تستهدف مطار التيفور العسكري السوري وواشنطن تنفي تنفيذها

    للمزيد

  • سوريا

    الاتحاد الأوروبي يقول إن الدلائل تشير إلى شن النظام السوري هجوما كيميائيا على دوما ويدعو لرد دولي

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي