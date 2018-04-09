المرصد السوري: مقتل 14 مقاتلا من بينهم إيرانيون خلال استهداف مطار التيفور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 14 مقاتلا لقوا حتفهم في الضربة العسكرية التي استهدفت مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري والواقع في محافظة حمص وأنه من بين هؤلاء يوجد إيرانيون. ولا يعلم إلى حد الآن الجهة التي تقف وراء هذه الضربة.

لقي 14 مقاتلا على الأقل من بينهم إيرانيون، مصرعهم في الضربة التي استهدفت قبيل فجر الاثنين مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس أيضا، مجهولة. وقد نفت الولايات المتحدة أن تكون هي التي شنت الغارات الجوية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية إن "روسيا وإيران و حزب الله لهم وجود في المطار".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/04/2018