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الشرق الأوسط

المرصد السوري: مقتل 14 مقاتلا من بينهم إيرانيون خلال استهداف مطار التيفور

© أ ف ب- أرشيف | آثار قصف في الغوطة الشرقية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/04/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 14 مقاتلا لقوا حتفهم في الضربة العسكرية التي استهدفت مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري والواقع في محافظة حمص وأنه من بين هؤلاء يوجد إيرانيون. ولا يعلم إلى حد الآن الجهة التي تقف وراء هذه الضربة.

لقي 14 مقاتلا على الأقل من بينهم إيرانيون، مصرعهم في الضربة التي استهدفت قبيل فجر الاثنين مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس أيضا، مجهولة. وقد نفت الولايات المتحدة أن تكون هي التي شنت الغارات الجوية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية إن "روسيا وإيران و حزب الله لهم وجود في المطار".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/04/2018

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