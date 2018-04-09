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الشرق الأوسط

محمد بن سلمان في باريس لتسويق صورة حداثية جديدة للسعودية في الغرب

© فرانس 24

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نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/04/2018

زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا ترافقها رغبة من الأمير السعودي في عرض رؤيته الإصلاحية للملكة السعودية، للقطع مع الصورة النمطية المحافظة التي التصقت بالسعودية منذ عقود.

نشرت في : 09/04/2018

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