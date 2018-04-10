إسرائيل تدين الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا وتصفه "بجريمة ضد الإنسانية"

أدانت دولة إسرائيل الاثنين الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف السبت الماضي مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق. وأكدت الدولة العبرية أن هذا الهجوم "جريمة ضد الإنسانية" ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد. وتنفي دمشق وموسكو، أكبر حلفاء وداعمي النظام، حدوث هذا الهجوم من الأساس وتطالبان "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بإرسال محققين إلى دوما وبأنهما جاهزتان لتسهيل مهمة هؤلاء المحققين.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين بيانا أدانت فيه الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما السورية في غوطة دمشق، ووصفته بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وقالت الوزارة في بيانها "تدين إسرائيل بشدة الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي قامت به سوريا في 7 نيسان/أبريل، بعد عام على الجريمة الجماعية التي نفذها النظام في خان شيخون".

وأضاف البيان أن "النظام السوري يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستخدامه وسائل (قتالية) محرّمة". وتابع أن الهجوم "ينضم إلى سلسلة طويلة من الهجمات المماثلة باستخدام الأسلحة الكيميائية التي ارتكبها هذا النظام منذ أن تعهد الأسد بنزع هذا النوع من الأسلحة". وأضاف "وبهذا فإن سوريا تنتهك بشكل صارخ التزاماتها وقرارات المجتمع الدولي بهذا الخصوص".

والاثنين مع تصاعد التوتر حول الهجوم الكيميائي المزعوم، وجّهت سوريا وروسيا الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ هجمات صاروخية ضد قاعدة جوية للنظام. لكن إسرائيل رفضت التعليق. وسَعت إسرائيل إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب الأهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول إنه شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى عدوها "حزب الله". كما حذرت ايضا مرارا من أنها لن تقبل بأن تتمركز عدوتها اللدودة إيران عسكريا في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/04/2018