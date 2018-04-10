فرنسا تحذر: "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في دوما السورية فسيكون هناك "رد"

فيما شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب ليل الاثنين الثلاثاء على ضرورة أن يكون رد المجتمع الدولي على الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا "حازما"، حذرت باريس الثلاثاء من أنه سيكون هناك "رد" "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في دوما. وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن المعلومات التي تبادلها ماكرون وترامب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو الثلاثاء في تصريح لإذاعة "أوروبا 1" أن "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، فسيكون هناك "رد"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".

وقال غريفو إنه "إذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك رد".

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وأضاف: "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية"، مشيرا إلى أن الرئيسين "أعطيا توجيهات إلى فريقيهما" من أجل "متابعة التحقيقات". وأشار غريفو إلى أن "رئيس الجمهورية اتفق على التحدث مجددا مع الرئيس ترامب في الساعات الـ48" المقبلة.

وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية ليل الاثنين الثلاثاء في بيان أن ماكرون بحث مجددا مع ترامب في مكالمة هاتفية، هي الثانية بينهما في غضون يومين، الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما بسوريا وشددا على ضرورة أن يكون رد المجتمع الدولي عليه "حازما".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون وترامب ناقشا "التطورات التي حصلت منذ الهجوم الكيميائي الذي استهدف في 7 نيسان/أبريل سكان دوما في الغوطة الشرقية والنقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي" حول هذه القضية.

وكان دونالد ترامب قد أعلن الاثنين أن الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق سيتم الرد عليه "بقوة" والقرار بشأن طبيعة هذا الرد سيصدر "الليلة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا".

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روسيا ترد على الاتهامات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

من جهة أخرى، أفاد دبلوماسيون أن واشنطن "تدفع من أجل أن يصوت" مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار تقدمت به لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم نشر اسمه إن "العالم ينتظر من مجلس الأمن أن يتحرك" و"الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات الروسية في مشروع قرارها". وأضاف أن واشنطن "مستعدة للعمل مع كل أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى توافق" ولكنها "بحاجة للتحرك سريعا" بهذا الشأن.

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وأفادت مصادر دبلوماسية عديدة أن واشنطن أعربت إثر انتهاء الجلسة العلنية الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا الاثنين عن رغبتها بأن يتم التصويت على مشروع قرارها الثلاثاء، ما يرجح أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد النظام السوري لن تحصل قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/04/2018