قطر تشتري من واشنطن صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على بيع قطر 5 آلاف "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر (أبكوس)، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار. وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد التقى بوزير الدفاع جيم ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء.

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار، كما أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون".

وأعلنت الوزارة أنها وافقت على بيع 5 آلاف "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر (أبكوس) إلى الدوحة، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار.

وشددت على أن "قطر قوة هامة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج الفارسي". وأضافت: "اهتماماتنا الدفاعية المشتركة ترسي علاقتنا وسلاح الجو الأميري القطري يلعب دورا مهيمنا في الدفاع عن قطر".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى الاثنين بوزير الدفاع جيم ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء. وتأتي زيارته بعد أن أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع.

والإمارة الخليجية حليف عسكري قديم للولايات المتحدة إذ تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، لكن العلاقات بينهما خيمت عليها الأزمة مع بلدان عربية أخرى حليفة لواشنطن، وعلى رأسها السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/04/2018