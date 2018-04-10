الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا: ضجيج دبلوماسي حول الهجوم الكيماوي

للمزيد

حدث اليوم

طهران-واشنطن: النووي الإيراني والاعتراض الأمريكي

للمزيد

مراقبون

دونالد ترامب ضحية للأخبار الكاذبة على الإنترنت

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما هي الملفات الساخنة على طاولة محادثات بن سلمان وماكرون؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

"أم الإعلام الإماراتي" حصة العسيلي

للمزيد

حوار

وزير المالية اللبناني: لبنان ليس بلدا مفلسا واقتصاده سيتعافى

للمزيد

حوار

جبران باسيل: لبنان بحاجة للإصلاح ومؤتمر "سيدر" ليس سوى بداية المشوار

للمزيد

مراسلون

موريتانيا: السياحة لمكافحة الإرهاب

للمزيد

وقفة مع الحدث

نقاط "التباين" بين السعودية وفرنسا؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قطر تشتري من واشنطن صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار

© أرشيف | لقاء بين دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نيويورك في 9 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/04/2018

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على بيع قطر 5 آلاف "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر (أبكوس)، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار. وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد التقى بوزير الدفاع جيم ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء.

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار، كما أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون".

وأعلنت الوزارة أنها وافقت على بيع 5 آلاف "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر (أبكوس) إلى الدوحة، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار.

وشددت على أن "قطر قوة هامة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج الفارسي". وأضافت: "اهتماماتنا الدفاعية المشتركة ترسي علاقتنا وسلاح الجو الأميري القطري يلعب دورا مهيمنا في الدفاع عن قطر".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى الاثنين بوزير الدفاع جيم ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء. وتأتي زيارته بعد أن أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع.

والإمارة الخليجية حليف عسكري قديم للولايات المتحدة إذ تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، لكن العلاقات بينهما خيمت عليها الأزمة مع بلدان عربية أخرى حليفة لواشنطن، وعلى رأسها السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/04/2018

  • السودان-قطر

    قطر تمنح السودان مليار دولار لتعزيز احتياطه من النقد الأجنبي

    للمزيد

  • الإمارات - قطر

    ضاحي خلفان يعتبر قطر "جزءا لا يتجزأ" من الإمارات

    للمزيد

  • قطر - العراق

    قطر ترفض اتهامات العراق لها ب"دعم الإرهاب"

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي